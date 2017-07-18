Отказ от двигателей внутреннего сгорания угрожает 600 тысячам рабочих мест в Германии

Число рабочих мест, которые будут сокращены в связи с этим, по оценке Ifo, может достигнуть 620 тыс., причем 460 тыс. из них — непосредственно в автомобильной промышленности. Таким образом, под угрозой окажется около 10% всех рабочих мест в немецкой промышленности. Согласно докладу, с двигателем внутреннего сгорания связано до 13% всей немецкой промышленности, что соответствует сумме в €48 млрд. Тем не менее исследователи признают, что отчасти негативный эффект будет компенсирован ростом числа рабочих мест в производстве электромобилей и связанных с ними отраслях.