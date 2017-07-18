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17:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Отказ от двигателей внутреннего сгорания угрожает 600 тысячам рабочих мест в Германии

Согласно докладу немецкого Института экономических исследований (Ifo), подготовленному по заказу Союза автоиндустрии (VDA), если продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет запрещена с 2030 года, это нанесет сильный удар по немецкой автомобильной промышленности.

Источник: AP 2017

Число рабочих мест, которые будут сокращены в связи с этим, по оценке Ifo, может достигнуть 620 тыс., причем 460 тыс. из них — непосредственно в автомобильной промышленности. Таким образом, под угрозой окажется около 10% всех рабочих мест в немецкой промышленности. Согласно докладу, с двигателем внутреннего сгорания связано до 13% всей немецкой промышленности, что соответствует сумме в €48 млрд. Тем не менее исследователи признают, что отчасти негативный эффект будет компенсирован ростом числа рабочих мест в производстве электромобилей и связанных с ними отраслях.

Возможность запрета двигателей внутреннего сгорания рассматривают разные страны. В Германии рассматривают возможность ввести такой запрет с 2030 года, также подобные меры готовят власти Франции, Норвегии, Нидерландов и других стран ЕС.

Яна Рождественская

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