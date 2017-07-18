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18:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Коворкинг для высокотехнологичных стартапов открылся в Казани

(Город Казань KZN.RU, 18 июля). Коворкинг «GrowUp» на площадке «Сбербанка» открылся в центре Казани (ул. Айвазовского, 3а).

Источник: Город Казань.KZN.RU

Новую площадку по развитию стартапов и высокотехнологичного предпринимательства в Татарстане посетили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, а также председатель правления банка «Сбербанк» Герман Греф.

На территории площадью более тысячи квадратных метров разместились 238 современных рабочих мест, конференц-зал на 80 человек, несколько переговорных комнат, оборудованная кухня, 4 кофе-поинта, комната отдыха, open space и офис для командной работы. Резиденты «GrowUp» смогут воспользоваться юридическими и финансовыми услугами, маркетинговыми исследованиями и консультациями PR-специалистов, а также стать участниками акселерационных программ партнеров. На бизнес-площадке будут проходить тренинги, встречи, круглые столы и другие мероприятия с участием менторов, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Алексей Песошин и Герман Греф осмотрели бизнес-площадку, ознакомились с условиями, созданными для работы и отдыха, пообщались с резидентами коворкинга. Как сообщает портал правительства РТ, Казань стала пилотным городом нового проекта «Сбербанка». В перспективе татарстанский опыт планируется транслировать по всей стране.

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