Власти Хабаровского края помогут предпринимателям с экспортом мороженого в Китай

Источник: ИТАР-ТАСС

«Мы намерены оказать мощную поддержку экспорту хабаровского мороженого в Китай», — сказал Крецу на пресс-конференции. По его словам, в 2016 году в крае произведено 2,3 тысячи тонн мороженого, 138 тонн поставили в КНР.

В июне на российско-китайском «Экспо» в Харбине хабаровские предприниматели заключили экспортный контракт на поставку мороженого в Китай на сумму в $45 тыс.

Всплеск интереса к российскому мороженому в Китае произошёл после того, как президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку этого лакомства на саммите G20. После этого поставки российского мороженого в Китай возросли в 3 раза.