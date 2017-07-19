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04:15 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Власти Хабаровского края помогут предпринимателям с экспортом мороженого в Китай

Власти Хабаровского края поддержат производителей мороженого в регионе в экспорте их продукции в КНР. Об этом сообщил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу, передал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Мы намерены оказать мощную поддержку экспорту хабаровского мороженого в Китай», — сказал Крецу на пресс-конференции. По его словам, в 2016 году в крае произведено 2,3 тысячи тонн мороженого, 138 тонн поставили в КНР.

В июне на российско-китайском «Экспо» в Харбине хабаровские предприниматели заключили экспортный контракт на поставку мороженого в Китай на сумму в $45 тыс.

Всплеск интереса к российскому мороженому в Китае произошёл после того, как президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку этого лакомства на саммите G20. После этого поставки российского мороженого в Китай возросли в 3 раза.

Специальный корреспондент DV побывал на российско-китайской границе и разобрался, как обстоят дела с вывозом продуктов из России и их перепродажей.

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