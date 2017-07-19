Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей

Речь идет обо всех должниках: физических и юридических лицах. Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков.

Отвечая на вопрос издания, какие именно юридические лица попали во вторую группу неплательщиков, министр сообщил, что «это долги посредников, например, управляющих компаний». «Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы», — пояснил Мень.