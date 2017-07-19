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03:56 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье предприятие попалось на масле-фальсификате

Выявлено серьезное несоответствие ГОСТу.

В Приморье в рамках пищевого мониторинга обнаружено сливочное масло местного производства с признаками фальсификации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В трех пробах сливочного масла жирностью 72,5%, выпущенного небольшим молочным цехом из Артёмовского ГО, специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружены признаки фальсификации его состава. Согласно маркировке изготовителя, нанесенной на упаковке, масло было выпущено согласно ГОСТ 32261–2013 «Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия». По требованиям ГОСТ производитель гарантирует, что при изготовлении продукции в качестве сырья использовалось только молоко. Однако в данном масле были обнаружены растительные жиры.

Сейчас Россельхознадзором в адрес Управления Росаккредитации по ДФО направлено обращение о прекращении действия декларации соответствия на сливочное масло, выпускаемое этим предприятием.

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В Приморье предприятие попалось на масле-фальсификате
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