В Приморье предприятие попалось на масле-фальсификате
Выявлено серьезное несоответствие ГОСТу.
Выявлено серьезное несоответствие ГОСТу.
В Приморье в рамках пищевого мониторинга обнаружено сливочное масло местного производства с признаками фальсификации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В трех пробах сливочного масла жирностью 72,5%, выпущенного небольшим молочным цехом из Артёмовского ГО, специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружены признаки фальсификации его состава. Согласно маркировке изготовителя, нанесенной на упаковке, масло было выпущено согласно
Сейчас Россельхознадзором в адрес Управления Росаккредитации по ДФО направлено обращение о прекращении действия декларации соответствия на сливочное масло, выпускаемое этим предприятием.