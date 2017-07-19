Самолет МС-21 из Иркутска будет модифицирован

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет МС-21−300 из Иркутска будет модифицирован, отметил на международном авиасолоне МАКС-2017 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Наиболее интересной задумкой является МС-21−400, рассчитанный на 240 пассажиров. Также модификации подлежит самолет Superjet 100. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Сегодня только начал летать МС-21 и находится в эксплуатации Superjet, а уже есть задумки о новых модификациях Superjet и МС-21. Предстоит большая, серьезная, очень жесткая борьба, отметил Дмитрий Рогозин.

«Мы думаем о модернизации Superjet, мы стоим на пороге научно-технических работ и начала летных испытаний через полтора года Ил-114−300 с российским двигателем, российской авионикой», — сообщил Дмитрий Рогозин.

Планируется не только отвоевать рынок, который есть сегодня в самой России, который сейчас заполнен иностранными самолетами, но мы хотим расширить этот рынок, чтобы не через Москву летать из Хабаровска во Владивосток, а из Владивостока в Хабаровск на российском самолете, который будет поставлен на новые линии, заявил Дмитрий Рогозин.

Головным изготовителем самолета выступает «РСК «МиГ», на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка. Разработчиком самолета является «Ил». В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации.

Вице-президент ОАК по гражданской авиации Владислав Масалов сообщил ранее, что первый опытный образец Ил-114−300 планируется построить, сертифицировать на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать его летные испытания в 2018 году. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил и укомплектованных двигателем ТВ7−117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7−117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства — 12 самолетов в год. Общий объем финансирования программы Ил-114−300 на период 2016—2029 годов составит 55,9 млрд рублей.

Напомним, что пилотажный тренажер МС-21−300 из Иркутска представлен на московском международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

Реализация проекта по созданию нового воздушного судна МС-21 влияет на развитие всей транспортной инфраструктуры области. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства региона Руслан Болотов. На совещании под его руководством был рассмотрен вопрос сооружения в аэропорту Иркутска теплого ангара для воздушных судов МС-21. Его строительство открывает значительные перспективы для развития транспортной инфраструктуры региона, поскольку возможность осуществления некоторых форм техобслуживания самолетов, выполняемых в закрытом ангаре, отсутствует даже в соседних регионах. Вместе с тем, у региональных компаний появится возможность осуществления полных форм технического обслуживания, не покидая базового аэропорта.

Участие нового пассажирского лайнера МС-21 в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля было под вопросом. Так как самолет проходит заводские летные испытания в Иркутске.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что опытный самолет МС-21−300 завершил первый этап заводских доводочных испытаний очередным полетом 23 июня. Параллельно начиналась подготовка авиалайнера к следующему этапу летных испытаний.

МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси.

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МС-21−300 выполнял очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но уже с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний. Пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70-ти таких лайнеров. Сейчас Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки.