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06:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Без дешевой кеты и горбуши остались жители Хабаровского края

Лососевые по доступным ценам появятся в продаже не раньше 1 августа.

Источник: Reuters

Жители Хабаровского края жалуются на нехватку свежей кеты и горбуши в магазинах. Летняя лососевая путина началась в регионе 1 июля, однако горбушу и кету по доступным ценам пока не продают, сообщает портал «Губерния».

«Покупатели интересуются, а рыбы нет. В прошлом году была в это время, плюс еще и ценник был хороший, а сейчас нет», — рассказала продавец в одном из магазинов сети «Ветеран» Людмила Иванова. Напомним, с 2015 года благодаря проекту «Доступная рыба» жители региона могут купить кету и горбушу по сниженным ценам. Так, в прошлом году торговля шла в 50 магазинах края, сезон продаж открылся в первых числах июля. В этот раз в регионе сложилась иная ситуация: по словам директора сети магазинов «Ветеран» Александра Тарасова, рыбы еще нет, и какие цены на нее установят — неизвестно.

«В 2015 году по инициативе губернатора края была создана программа “Доступная рыба”, два года мы ей торговали. Если взять 2015 год, то мы по 108 рублей ее продавали, в прошлом — порядка 120 рублей за килограмм. В этом году рыбы в принципе нет, она только появляется. Мы ждем, но пока ничего реально сказать не можем», — отметил Александр Тарасов.

По мнению некоторых покупателей, рыба в Хабаровском крае есть, просто ее отправляют в западные регионы. Дальневосточникам же остался лосось по 250−300 рублей за килограмм, но и его продают не в каждом магазине. В краевом комитете рыбного хозяйства эту догадку опровергли: причина нехватки рыбы на прилавках в том, что в этом году улов гораздо меньше, чем в прошлом.

«Подходы лосося цикличны. В этом году и отраслевая наука и рыбодобывающие предприятия знали, что подходы летних лососей не превысят средние показатели. Сейчас ход оценивается ниже среднего», — рассказал заместитель председателя комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Андрей Шведов. Как утверждает Андрей Шведов, в западные регионы кету и горбушу отправят только при условии, что в крае рыбы будет слишком много. По данным комитета, доступную и свежую рыбу в магазинах начнут продавать не раньше 1 августа, однако цена ее будет выше прошлогодней.

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