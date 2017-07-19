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07:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Вихоревку попросили уточнить план подготовки к зиме

Уточнить планы по подготовке Вихоревки к новому отопительному сезону обязаны все участники это процесса.

Источник: Reuters

Об этом 18 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление заместителя директора областного государственного центра энергоресурсосбережения Сергея Сварича во время внеочередного заседания Вихоревского городского штаба по подготовке к зиме. Он также добавил, что все выполненные работы должны быть подтверждены актами приёмки.

Сергей Сварич, которого в Вихоревку для контроля за подготовкой к зиме направило министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона, рассказал, что планы, прежде разработанные администрацией Вихоревского городского поселения по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, представлены в самом общем виде. Это не позволяет координировать и контролировать ход подготовки к отопительному сезону. Планы подготовки к зиме объектов соцкультбыта вообще отсутствуют.

«Сейчас работы по ремонту котельной “Водогрейная” ведут 33 человека. Специалисты ООО “Беком+” (20 человек) завершают монтаж котла № 4, закончили монтаж каркаса топки на котле № 6. Сотрудники ООО “Энергосфера-Иркутск” (13 человек) заняты ремонтом топливоподачи, проводят ревизию подпиточного насоса, воздухопроводов и рамы топки», — сообщил Сергей Сварич. При наборе персонала котельной «Водогрейная» имеются сложности в заполнении вакансий химиков и инженеров.

Все средства областного бюджета, выделенные Вихоревке для подготовки к зиме, находятся под постоянным контролем правительства области. «Пока муниципалитет не выбирает запланированные на подготовку к зиме средства. Но при прежних руководителях постоянно просил добавить, — отметил Руслан Болотов. — Сегодня из 34 миллионов, выделенных из областного бюджета Вихоревке на подготовку к зиме, освоено около 9 миллионов».

Подготовку муниципальных образований области к отопительному периоду 2017−2018 гг. также рассмотрели на оперативном совещании, которое прошло под председательством заместителя прокурора Иркутской области Сергея Зенкова. Участникам совещания в областной прокуратуре сообщили к сведению, что правительство региона поставило подготовку городского хозяйства Вихоревки к предстоящей зиме на контроль. «Все, что касается технической части, мы исполним. Но местная власть должна обеспечить нормальную эксплуатирующую организацию, у которой есть квалифицированные специалисты», — подчеркнул Руслан Болотов.

На совещании также было отмечено, что в связи с рассмотрением 17 июля на заседании Думы Вихоревского городского поселения вопроса о передаче полномочий в сфере тепло- водоснабжения и водоотведения на уровень муниципального района, необходимо направить уполномоченного представителя для разъяснения депутатам Вихоревки негативности последствий при непринятии на муниципальном уровне необходимых мер.

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