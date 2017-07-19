Вихоревку попросили уточнить план подготовки к зиме

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Об этом 18 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление заместителя директора областного государственного центра энергоресурсосбережения Сергея Сварича во время внеочередного заседания Вихоревского городского штаба по подготовке к зиме. Он также добавил, что все выполненные работы должны быть подтверждены актами приёмки.

Сергей Сварич, которого в Вихоревку для контроля за подготовкой к зиме направило министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона, рассказал, что планы, прежде разработанные администрацией Вихоревского городского поселения по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, представлены в самом общем виде. Это не позволяет координировать и контролировать ход подготовки к отопительному сезону. Планы подготовки к зиме объектов соцкультбыта вообще отсутствуют.

«Сейчас работы по ремонту котельной “Водогрейная” ведут 33 человека. Специалисты ООО “Беком+” (20 человек) завершают монтаж котла № 4, закончили монтаж каркаса топки на котле № 6. Сотрудники ООО “Энергосфера-Иркутск” (13 человек) заняты ремонтом топливоподачи, проводят ревизию подпиточного насоса, воздухопроводов и рамы топки», — сообщил Сергей Сварич. При наборе персонала котельной «Водогрейная» имеются сложности в заполнении вакансий химиков и инженеров.

Все средства областного бюджета, выделенные Вихоревке для подготовки к зиме, находятся под постоянным контролем правительства области. «Пока муниципалитет не выбирает запланированные на подготовку к зиме средства. Но при прежних руководителях постоянно просил добавить, — отметил Руслан Болотов. — Сегодня из 34 миллионов, выделенных из областного бюджета Вихоревке на подготовку к зиме, освоено около 9 миллионов».

Подготовку муниципальных образований области к отопительному периоду 2017−2018 гг. также рассмотрели на оперативном совещании, которое прошло под председательством заместителя прокурора Иркутской области Сергея Зенкова. Участникам совещания в областной прокуратуре сообщили к сведению, что правительство региона поставило подготовку городского хозяйства Вихоревки к предстоящей зиме на контроль. «Все, что касается технической части, мы исполним. Но местная власть должна обеспечить нормальную эксплуатирующую организацию, у которой есть квалифицированные специалисты», — подчеркнул Руслан Болотов.