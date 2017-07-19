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07:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Озвучены причины плохого ремонта дорог Приморья

Исполнение государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 — 2021 годы за первое полугодие 2017 года рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании комитета по экономической политике и собственности, сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: РИА "Новости"

Как доложил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Филь, согласно заключенному контракту ведется обслуживание 6718 км дорог регионального значения, одного туннеля и 1594 мостов. В 2017 году принято 47 км дорог, в том числе «шестиполоска» федеральной трассы от 30 до 52 километра.

Из 11 млрд. рублей, предусмотренных краевым бюджетом на дела дорожные, 1,5 млрд. рублей уйдет на строительство дорог к территориям опережающего развития (11 объектов), 240 млн. рублей на их обслуживание, субсидии муниципальным образованиям 708 млн. рублей. Казалось бы, деньги в дорожном фонде остаются серьезные, но для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, этого недостаточно. По оценке департамента, сейчас половина приморских дорог находится в ненормативном состоянии. Для приведения их в отличный вид хотя бы через 7−10 лет, необходимо ремонтировать 500−600 км дорог в год. Сейчас ремонтируется всего 80−100 км. Есть вопросы и по содержанию транспортных артерий края, на которые хорошо бы иметь не нынешние 2,2 млрд. рублей, а 4,2 млрд. рублей.

По мнению депутата Владимира Хмелева, одним из факторов работы «Примавтодора», занимающегося трассами регионального значения, является протяженность дорог, которые обслуживает один участок. «Они слишком велики, не успеть и по ресурсам, и по деньгам, и по времени», — подчеркнул Владимир Хмелев.

Действительно, из 300−400 км дорог, которые ранее обслуживал каждый филиал «Примавтодора», протяженность их после оптимизации и укрупнения участков, выросла в разы. Так, Партизанский филиал прирос Лазовским и Шкотовским районами, и в результате его зона ответственности возросла до 1300 км. «Считаю, что оптимизация по укрупнению особых результатов не дала, поэтому нужно возвращаться к филиалам. “Примавтодор” должен признать эти ошибки», — отметил Сергей Филь.

Дмитрий Санников.

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