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08:42 (мск), источник: VN.ru

Новый асфальт получили улицы частного сектора в Бердске

Во вторник, 18 июля, депутаты Заксобрания региона, общественники, чиновники и сотрудники ГАИ инспектировали выполнение федерального проекта «Безопасные дороги».

Частный сектор Бердска, улица Маяковского. Здесь новая проезжая часть, асфальтированные заезды, аккуратные тротуары.

— Это один из образцово-показательных участков, работы сделаны практически на 90 процентов. Допустим, в Искитиме один объект до сих пор не начат. Мы видим качество выполненных работ, есть определенные вопросы, которые подрядчик исправит в ближайшее время, потому что адекватно понимает ситуацию, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

На выездном заседании члены общественного совета по реализации федерального проекта «Безопасные дороги» инспектируют ход работ. На устранение очагов аварийности, новые пешеходные и проезжие дороги в этом году выделили больше двух миллиардов рублей. Особое внимание, говорят проверяющие — к безопасности детей.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это поручение Президента РФ, губернатора Новосибирской области — мы должны до первого октября все пешеходные переходы из учебных заведений, которые выходят на проезжую часть, сделать оборудованными, безопасными. В Куйбышеве, Барабинске, Бердске, Искитиме с этой задаче справимся. Более сложная задача в сельских районах, — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области фракция «Единая Россия» Сергей Титков.

Все работы в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Кольцово и на региональных трассах должны завершить до начала октября.

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