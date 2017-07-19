Новый асфальт получили улицы частного сектора в Бердске
Во вторник, 18 июля, депутаты Заксобрания региона, общественники, чиновники и сотрудники ГАИ инспектировали выполнение федерального проекта «Безопасные дороги».
Во вторник, 18 июля, депутаты Заксобрания региона, общественники, чиновники и сотрудники ГАИ инспектировали выполнение федерального проекта «Безопасные дороги».
Частный сектор Бердска, улица Маяковского. Здесь новая проезжая часть, асфальтированные заезды, аккуратные тротуары.
— Это один из
На выездном заседании члены общественного совета по реализации федерального проекта «Безопасные дороги» инспектируют ход работ. На устранение очагов аварийности, новые пешеходные и проезжие дороги в этом году выделили больше двух миллиардов рублей. Особое внимание, говорят проверяющие — к безопасности детей.
— Это поручение Президента РФ, губернатора Новосибирской области — мы должны до первого октября все пешеходные переходы из учебных заведений, которые выходят на проезжую часть, сделать оборудованными, безопасными. В Куйбышеве, Барабинске, Бердске, Искитиме с этой задаче справимся. Более сложная задача в сельских районах, — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области фракция «Единая Россия» Сергей Титков.
Все работы в Новосибирске, Искитиме, Бердске, Кольцово и на региональных трассах должны завершить до начала октября.