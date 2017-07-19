В одном из сел Башкирии будет построен мост за 29 млн рублей
В одном из сел Башкирии появится мост за 29 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
В одном из сел Башкирии появится мост за 29 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
В частности, речь идет о строительстве моста через реку Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района. В настоящий момент между селом и транспортной сетью нет никакой связи кроме проезда вброд. Но и тот пропадает в половодье.
Двухполосный мост с тротуаром планируется завершить к концу следующего года.