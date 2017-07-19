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07:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В одном из сел Башкирии будет построен мост за 29 млн рублей

В одном из сел Башкирии появится мост за 29 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В частности, речь идет о строительстве моста через реку Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района. В настоящий момент между селом и транспортной сетью нет никакой связи кроме проезда вброд. Но и тот пропадает в половодье.

Двухполосный мост с тротуаром планируется завершить к концу следующего года.

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