Алматинцев предупредили об очередном отключении воды

Источник: Informburo.kz

Горячую воду отключат на два дня в Алмалинском районе Алматы, а именно в пределах улиц Казыбек би, Сейфулина, Жамбыла, Шагабутдинова, сообщает ТОО «Алматинские Тепловые сети».

По информации теплоснабжающего предприятия, горячей воды не будет с 8.00 20 июля до 17.00 21 июля. Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения вызвано подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.