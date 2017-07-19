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07:10 (мск), источник: Informburo.kz

Алматинцев предупредили об очередном отключении воды

Участок теплосетей в Алмалинском районе будут готовить к предстоящей реконструкции. Отключение продлится с утра 20 июля до вечера 21 июля.

Источник: Informburo.kz

Горячую воду отключат на два дня в Алмалинском районе Алматы, а именно в пределах улиц Казыбек би, Сейфулина, Жамбыла, Шагабутдинова, сообщает ТОО «Алматинские Тепловые сети».

По информации теплоснабжающего предприятия, горячей воды не будет с 8.00 20 июля до 17.00 21 июля. Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения вызвано подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

ТОО «Алматинские Тепловые сети» приносит извинения за неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонтных работ.

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