В Красноярске продолжается ремонт дворов

В Красноярске реализуется проект по благоустройству дворовых территорий. Курирует реализацию данной программы общественная комиссия по развитию городской среды под председательством главы города Красноярска Эдхама Акбулатова.

Перечень подлежащих ремонту дворов и проездов формировался с учетом пожеланий и предложений граждан. Чтобы принять участие в программе, жителям дома нужно было создать инициативную группу и подать заявку. Активистам помогали провести собрания, утвердить эскизный проект будущего двора и оформить необходимые документы для участия в программе.

Всего в городе собрали 404 заявки. В программу на 2017 год вошли 204 двора. Все дворы, невошедшие в программу благоустройства дворов в текущем году, автоматически перенесены в список ремонта на 2018 год. Проект будет реализовываться в Красноярске ежегодно в течение 5 лет.

В этом году все работы должны быть завершены до 30 сентября.

«Дворовые территории, которые будут перенаправлены в программу 2018 года, будут заново обсчитаны. Важно отметить, что за год жители могут поменять приоритеты в благоустройстве двора. Поэтому при необходимости корректировать смету на ремонт дворов будут сами жители на общем собрании жильцов», — отметил депутат красноярского городского Совета депутатов Виталий Дроздов.

В каждом районе создана специальная комиссия для контроля работ. Составлены графики объезда дворов.