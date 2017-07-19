Нацбанк с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12% годовых
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижается с 13% до 12% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижается с 13% до 12% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Правление Национального банка приняло решение о снижении с 19 июля 2017 года ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 15% до 14% годовых.
В управлении пояснили, что данное решение принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления Национального банка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и
Инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017 года в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении.
Закреплению данных тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка.
В июне прирост средней широкой денежной массы
Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в шестой раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля — с 17% до 16% годовых, а с 15 марта — с 16% до 15% годовых, с 19 апреля — с 15% до 14% годовых, с 14 июня — с 14% до 13% годовых.