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07:33 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12% годовых

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 июля снижается с 13% до 12% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Источник: БЕЛТА

Правление Национального банка приняло решение о снижении с 19 июля 2017 года ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых, ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков — с 15% до 14% годовых.

В управлении пояснили, что данное решение принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления Национального банка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике.

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Инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017 года в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении.

Закреплению данных тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка.

В июне прирост средней широкой денежной массы по-прежнему составит около 5% в годовом выражении. Чистое предложение иностранной валюты, сохраняющееся на внутреннем валютном рынке, положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса белорусского рубля. На этом фоне продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен в ближайшие месяцы. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков.

Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в шестой раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля — с 17% до 16% годовых, а с 15 марта — с 16% до 15% годовых, с 19 апреля — с 15% до 14% годовых, с 14 июня — с 14% до 13% годовых.

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