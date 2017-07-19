В Омске с 20 июля перекроют еще один участок улицы Ленина
Об этом заявил главный инженер компании «ИдеалСтрой».
Об этом заявил главный инженер компании «ИдеалСтрой».
Как сообщает «12 канал», участок улицы Ленина от улицы Броз Тито до улицы Короленко будет перекрыт с 20 июля, магистраль останется недоступна омичам даже в День города.
Николай Твардовский, главный инженер компании «ИдеалСтрой»:
— Почему мы перекрываем сразу два участка? Опять же для того, чтобы ускориться. Мы потом сразу два участка откроем, и всё равно будет ограничение движения в любом случае, но оно будет частичное, то есть по полосам. Полного перекрытия не будет уже.
Для завершения работ раньше срока задействованы дополнительные ресурсы. Сейчас рабочие устанавливают ливневую канализацию на участке от улицы Короленко до Ленинградской площади.