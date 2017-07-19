В Омске с 20 июля перекроют еще один участок улицы Ленина

Как сообщает «12 канал», участок улицы Ленина от улицы Броз Тито до улицы Короленко будет перекрыт с 20 июля, магистраль останется недоступна омичам даже в День города.

— Почему мы перекрываем сразу два участка? Опять же для того, чтобы ускориться. Мы потом сразу два участка откроем, и всё равно будет ограничение движения в любом случае, но оно будет частичное, то есть по полосам. Полного перекрытия не будет уже.