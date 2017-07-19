Пострадавшим от свиной чумы омским фермерам предоставят дешевых индюков и коров
Омский минсельхоз готов продать по льготной цене индюков и коров тем фермерам, чьих животных пришлось уничтожить
Омский минсельхоз готов продать по льготной цене индюков и коров тем фермерам, чьих животных пришлось уничтожить
Об этом накануне, 18 июля, заявил глава министерства Максим Чекусов на межрегиональном совещании «Развитие отраслей животноводства в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013−2022 годы», — пишет ТАСС.
Как отметил Чекусов, полуторамесячных бычков и индюков фермерам предложат за полцены.
«Люди остались без мяса, их надо поддержать, так как для многих это был единственный источник доходов», — заявил министр.
Вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в Саргатском и Омском районе, где введен режим ЧС. Все свиньи там подлежат уничтожению. Кроме того, жителям на год запрещено выращивать этих животных.
Также туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке вблизи поселка Красный Яр Любинского района, однако в ходе подворового обхода и проведенного анализа заболевание там не выявили.