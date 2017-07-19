Пострадавшим от свиной чумы омским фермерам предоставят дешевых индюков и коров

Об этом накануне, 18 июля, заявил глава министерства Максим Чекусов на межрегиональном совещании «Развитие отраслей животноводства в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013−2022 годы», — пишет ТАСС.

Из-за распространения свиной чумы в двух районах Омской области был введен режим ЧС, а более 2 тысяч свиней подлежат ликвидации.

Как отметил Чекусов, полуторамесячных бычков и индюков фермерам предложат за полцены.

«Люди остались без мяса, их надо поддержать, так как для многих это был единственный источник доходов», — заявил министр.

Вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в Саргатском и Омском районе, где введен режим ЧС. Все свиньи там подлежат уничтожению. Кроме того, жителям на год запрещено выращивать этих животных.