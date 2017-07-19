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08:14 (мск), источник: Newslab.ru

«КрасКом» продолжает укладку коммуникаций к «Платинум Арене»

Чтобы уложиться в график, подрядчик работает одновременно на трех участках.

Строительство коммуникаций к объектам Всемирных зимних студенческих игр идет ударными темпами, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Днем рабочие «Сибирьэнергоинжиниринга» укладывают трубы, вечером — откачивают из котлована грунтовые воды, чтобы утром их коллеги без малейшего промедления снова приступали к строительству сетей. Чтобы уложиться в график, подрядчик работает одновременно на трех участках: в районе развязки четвертого моста прокладывает под проезжей частью защитный футляр диаметром 1 600 мм для будущих водоводов, на ул. Лесников и Свердловской строит магистральные трубопроводы.

Условия договора жесткие: успеть завершить все земляные, строительно-монтажные и благоустроительные работы на этом объекте Универсиады необходимо до конца 2017 года.

Сегодня ход строительства инженерных коммуникаций и подготовку территории вокруг спортивного комплекса к асфальтированию проверил заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Участники штаба доложили зампреду о фактически выполненных на сегодняшний день работах. Также специалисты доложили о тех задачах, которые стоят перед ресурсоснабжающими организациями и властями, в рамках своих полномочий по оформлению кадастровых паспортов на частные земельные участки, где должны пройти, например, сети электроснабжения. Что касается строительства водопроводов и канализации, то «КрасКом» уже договорился с владельцами земли.

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров рассказал:

«На “Платинум Арене” у нас строительство идет достаточно активно. Оперативно решаем возникающие вопросы с собственниками земельных участков, а на этом объекте их 34. С каждым мы заключили договор земельного сервитута. Ежедневно наш технадзор контролирует работу подрядчиков. На начальном этапе догоняли график из-за корректировки проектной документации, сейчас идем по совместному с другими организациями плану мероприятий строительства инженерных коммуникаций».

Подрядная организация «Сибирьэнергоинжиниринг» должна проложить к этому объекту Универсиады более 4,8 км сетей холодного водоснабжения и 1,7 км коллекторов водоотведения, а также построить и канализационно-насосную станцию. Эта коммунальная инфраструктура обеспечит дальнейшее развитие микрорайона Тихие Зори, рассчитанного на 30 тысяч жителей. Здесь планируется построить две школы, четыре детсада, поликлинику, большой торговый центр и другие важные объекты соцкультбыта.

Строительство сетей к «Платинум Арене» «КрасКом» выполняет в рамках инвестиционной программы развития сетей водоснабжения и водоотведения правого берега Красноярска.

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