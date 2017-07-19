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08:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Свою долю акций авиакомпании «Восток» продало правительство Хабаровского края

За пакет ценных бумаг боролись две московские фирмы.

Источник: Губерния онлайн

Правительство Хабаровского края продало свою долю акций авиакомпании «Восток». Пакет обошелся московской компании «Логос» более чем в 210 млн рублей, сообщает портал «Губерния».

Напомним, «Восток» выполняет регулярные рейсы в районы края. Держатель контрольного пакета акций — авиакомпания «ЮТэйр». Правительство Хабаровского края владело пакетом в 38%. Решение выставить его на аукцион приняли еще в 2016 году. Тогда государственную долю авиакомпании включили в прогнозный план приватизации на 2017 год.

По словам председателя фонда имущества Хабаровского края Алексея Тюркина, решение продать акции связано с тем, что регион в этих активах уже не нуждается. На тех же направлениях, что и «Восток», с 2015 года работает краевое предприятие «Хабаровские авиалинии».

«В крае есть своя авиакомпания, которая на 100% принадлежит региону. Здесь продавалось лишь 38% — доля Хабаровского края. Необходимости у правительства края в этой доле нет на сегодняшний день», — рассказал Алексей Тюркин.

Торги провели сегодня, 19 июля. Изначальная стоимость лота составила 208 млн рублей, аукционный шаг установили на уровне 2 млн 80 тысяч рублей. Участие в торгах приняли две компании, зарегистрированные в Москве: ООО «Логос» и ООО «СМК-Строй». В итоге ООО «Логос» приобрело 38% акций авиакомпании «Восток» за 210 млн 80 тысяч рублей. Деньги будут перечислены в бюджет региона в течение 30 дней. Известно, что новый владелец акций работает в области бухгалтерского учета и финансового аудита.

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Свою долю акций авиакомпании «Восток» продало правительство Хабаровского края
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