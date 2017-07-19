Свою долю акций авиакомпании «Восток» продало правительство Хабаровского края

Источник: Губерния онлайн

Правительство Хабаровского края продало свою долю акций авиакомпании «Восток». Пакет обошелся московской компании «Логос» более чем в 210 млн рублей, сообщает портал «Губерния».

Напомним, «Восток» выполняет регулярные рейсы в районы края. Держатель контрольного пакета акций — авиакомпания «ЮТэйр». Правительство Хабаровского края владело пакетом в 38%. Решение выставить его на аукцион приняли еще в 2016 году. Тогда государственную долю авиакомпании включили в прогнозный план приватизации на 2017 год.

По словам председателя фонда имущества Хабаровского края Алексея Тюркина, решение продать акции связано с тем, что регион в этих активах уже не нуждается. На тех же направлениях, что и «Восток», с 2015 года работает краевое предприятие «Хабаровские авиалинии».

«В крае есть своя авиакомпания, которая на 100% принадлежит региону. Здесь продавалось лишь 38% — доля Хабаровского края. Необходимости у правительства края в этой доле нет на сегодняшний день», — рассказал Алексей Тюркин.