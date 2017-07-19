Свою долю акций авиакомпании «Восток» продало правительство Хабаровского края
За пакет ценных бумаг боролись две московские фирмы.
За пакет ценных бумаг боролись две московские фирмы.
Правительство Хабаровского края продало свою долю акций авиакомпании «Восток». Пакет обошелся московской компании «Логос» более чем в 210 млн рублей, сообщает портал «Губерния».
Напомним, «Восток» выполняет регулярные рейсы в районы края. Держатель контрольного пакета акций — авиакомпания «ЮТэйр». Правительство Хабаровского края владело пакетом в 38%. Решение выставить его на аукцион приняли еще в 2016 году. Тогда государственную долю авиакомпании включили в прогнозный план приватизации на 2017 год.
По словам председателя фонда имущества Хабаровского края Алексея Тюркина, решение продать акции связано с тем, что регион в этих активах уже не нуждается. На тех же направлениях, что и «Восток», с 2015 года работает краевое предприятие «Хабаровские авиалинии».
«В крае есть своя авиакомпания, которая на 100% принадлежит региону. Здесь продавалось лишь 38% — доля Хабаровского края. Необходимости у правительства края в этой доле нет на сегодняшний день», — рассказал Алексей Тюркин.
Торги провели сегодня, 19 июля. Изначальная стоимость лота составила 208 млн рублей, аукционный шаг установили на уровне 2 млн 80 тысяч рублей. Участие в торгах приняли две компании, зарегистрированные в Москве: ООО «Логос» и ООО «СМК-Строй». В итоге ООО «Логос» приобрело 38% акций авиакомпании «Восток» за 210 млн 80 тысяч рублей. Деньги будут перечислены в бюджет региона в течение 30 дней. Известно, что новый владелец акций работает в области бухгалтерского учета и финансового аудита.