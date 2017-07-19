Минстрой не знает, когда решит проблему с затоплением Московки
Вчера, 18 июля, «СуперОмск» сообщал о потопе на улице 5 Путевой. Причиной всему стала отсутствующая ливневая канализация на улице Новокирпичной на участке от 6-ой Станционной.
Вчера, 18 июля, «СуперОмск» сообщал о потопе на улице 5 Путевой. Причиной всему стала отсутствующая ливневая канализация на улице Новокирпичной на участке от 6-ой Станционной.
Минстрой региона, в свою очередь, оперативно прислал ответ, в котором подтвердил догадки журналистов. Согласно результатам проведенной минстроем проверки, частный сектор затапливает именно
Впрочем, когда ситуация изменится неизвестно, так как ни о сроках реконструкции, ни о
«Для решения данной проблемы необходимо строительство закрытой ливневой канализации, которую возможно выполнить при реконструкции двух путепроводов по ул. Кирова — Новокирпичной. Сроки реконструкции данных сооружений станут известны после определения источника финансирования», — сообщает