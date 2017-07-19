Минстрой не знает, когда решит проблему с затоплением Московки

Минстрой региона, в свою очередь, оперативно прислал ответ, в котором подтвердил догадки журналистов. Согласно результатам проведенной минстроем проверки, частный сектор затапливает именно из-за низкой способности водоотводного лотка и отсутствия ливневки.

Впрочем, когда ситуация изменится неизвестно, так как ни о сроках реконструкции, ни о каком-либо финансировании ничего не знают даже сами чиновники.