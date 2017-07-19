Билет без ручки. В России могут отменить бесплатный багаж в самолетах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит поправки к Воздушному кодексу (ВК), отменяющие бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов. Поправки были внесены Белым домом в Госдуму еще в 2014 году, и тогда же были приняты в первом чтении. Но затем проект затормозился: поправки ко второму чтению были опубликованы 14 июля, а в понедельник, по данным «Ъ», их рассмотрел президентский Совет по кодификации. Одобренный советом вариант поправок (есть у «Ъ») отличается от опубликованного на сайте Госдумы, но не принципиально.



Для возвратных авиабилетов поправки к ВК предлагают сохранить право пассажира брать багаж минимум 10 кг — по Федеральным авиационным правилам (ФАП) от 2007 года.

Но невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

Также перевозчик обязан информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.



Отдельно предлагается внести в ВК нормы по ручной клади (сейчас регулируется подзаконными актами). Правила ее провоза остаются прежними и не содержат требований по весу и габаритам: их устанавливает перевозчик согласно правилам Минтранса и эксплуатационной документации воздушного судна. Согласно ФАП, в ручную кладь бесплатно сверх нормы пассажир может взять дамскую сумочку или портфель, зонт, книги и т. д.



Безбагажные тарифы уже есть у S7, «ЮТэйр», «Уральских авиалиний», их вводили для конкуренции с «Победой» (лоукостер «Аэрофлота»). S7 разрешает провозить по такому тарифу ручную кладь до 10 кг, «Уральские авиалинии» — место ручной клади до 5 кг и место багажа до 10 кг. Но из-за нечеткости норм перевозчики сталкиваются с претензиями. Отменить норму о бесплатном багаже еще в 2012 году предлагал Владимиру Путину гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев — наряду с вводом невозвратных авиабилетов и другими мерами по развитию лоукост-сегмента. В октябре 2016 года отмену нормы багажа в 10 кг поддержал Минтранс, против выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Давайте откроем Воздушный кодекс, там написано, что мы обязаны бесплатно багаж перевезти в размере 10 кг. Но мы же конкурируем не только с российскими авиакомпаниями, мы конкурируем и с западными лоукостерами — тогда их в порядок тоже приводите. Виталий Савельев гендиректор «Аэрофлота», 12 апреля 2016 года (цитата по «Интерфаксу»)

В «Аэрофлоте» «Ъ» сообщили, что конкурировать с иностранными лоукостерами, в том числе снижая тарифы, «Победе» «не позволяют законодательные ограничения». Там считают, что нормы багажа должен устанавливать перевозчик, а безбагажные тарифы позволят пассажирам летать дешевле, выбирая необходимые услуги. «Билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам», — считают в «Аэрофлоте». В «Уральских авиалиниях» соглашаются, что поправки позволят снизить стоимость билета для граждан, готовых летать без багажа, оплачивая только нужные услуги. Росавиация запрос «Ъ» адресовала в Минтранс, где сообщили, что прорабатывают вопрос с перевозчиками и Госдумой.



Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что полтора года назад многие перевозчики ввели невозвратные тарифы, которые на 1,5−2 тыс. руб. дешевле, это позволило повысить занятость кресел и улучшить финансовые показатели. От безбагажных тарифов цены на билеты, по мнению эксперта, вряд ли заметно снизятся, но разница с «багажными» тарифами может увеличиться до 2−2,5 тыс. руб.



Сергей Сорокин из коллегии адвокатов «Юков и партнеры» говорит, что изменения ВК распространяются на полеты российских самолетов над территорией РФ, а также, если иное не предусмотрено международным договором или законами страны пребывания, на воздушные суда РФ за границей и на иностранные самолеты в российском воздушном пространстве.

Фактически перевозчики получают возможность отказать в безвозмездной перевозке багажа по невозвратным тарифам, если это предусмотрено договором. Елена Лузанова адвокат

Партнер Goltsblat BLP Владимир Чикин не исключает, что поправки могут привести к произволу авиаперевозчиков и ограничению как возможности бесплатного провоза багажа, так и уменьшения веса и габаритов ручной клади, чтобы вынудить пассажиров оплачивать багаж. Но с этим, по его словам, можно пытаться бороться: «Если размер и вес ручной клади будут явно занижены, например 1 кг при габаритах 10 на 15 см, то это можно расценить как злоупотребление со стороны перевозчика, поскольку самолет очевидно допускает больший вес вещей в салоне. Пассажир может подать жалобу в Роспотребнадзор, при определенных обстоятельствах можно пожаловаться и в ФАС». Необходимость изменений обосновывается в том числе возможностью сокращения стоимости услуг перевозчиков, так как до 20% цены билета якобы составляет обслуживание багажа, замечает госпожа Лузанова. Но на деле законопроект отвечает интересам перевозчиков, считает юрист: им дают возможность не учитывать минимальный бесплатный багаж в невозвратных тарифах, которые формируют большую часть продаж.

Замглавы ФАС Александр Редько считает, что введение безбагажных тарифов «вряд ли существенно повлияет на рынок пассажирских авиаперевозок, но может негативно сказаться на качестве услуг».

«Сейчас ФАС проводит анализ рынка, проверяя обоснованность цен на билеты по внутренним, в том числе курортным, направлениям. Нас беспокоит, что на фоне дисбаланса спроса и предложения и усиления рыночных позиций группы “Аэрофлот” предпринимаются действия, которые могут снизить качество услуг и спровоцировать рост цен», — заявил он «Ъ».



Анастасия Веденеева, Анна Занина