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08:33 (мск), источник: dostup1.ru

Движение между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью ограничено

Информация касается, в первую очередь, тех, кто направляется в аэропорт Кольцово.

Движение по трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью ограничено на десять дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ограничение будет полным, а значит, остановка может повлечь скопление транспорта и задержку в пути», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в связи с необходимостью проведения работ по монтажу рамной конструкции Подъезд к Екатеринбургу (км 117+200) вблизи поселка Клеопино движение будет останавливаться каждое утро, с 4.30 до 5.00 по местному времени, с 19 июля по 29 июля текущего года.

«Выбранное время по статистике является самым низким по интенсивности движения. Поэтому все вынужденные перемещения нужно планировать в указанные дни с учетом задержки в пути в это время», — отмечают в ФКУ, добавляя, что это касается, в первую очередь, тех, кто направляется к рейсу в аэропорт Кольцово.

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