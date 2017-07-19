В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию.
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию.
Работы начнутся в конце июля и завершатся через
Для бесперебойной работы ливневой канализации трубы не должны промерзать, их следует расположить под правильным углом, чтобы вода шла в коллектор самотеком, объяснили специалисты.