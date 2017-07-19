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08:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию.

Источник: РИА "Новости"

Работы начнутся в конце июля и завершатся через полтора-два месяца, так как потребуется большой объем земляных работ. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района города, это будет закрытое сооружение. На участке от улицы Шота Руставели до Львовской планируется на глубине четырех метров положить трубу диаметром 500 мм, длиной 403 метра.

Для бесперебойной работы ливневой канализации трубы не должны промерзать, их следует расположить под правильным углом, чтобы вода шла в коллектор самотеком, объяснили специалисты.

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