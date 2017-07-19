В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию

Работы начнутся в конце июля и завершатся через полтора-два месяца, так как потребуется большой объем земляных работ. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района города, это будет закрытое сооружение. На участке от улицы Шота Руставели до Львовской планируется на глубине четырех метров положить трубу диаметром 500 мм, длиной 403 метра.