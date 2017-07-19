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10:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на Третьей продольной укладывают последний слой асфальта

Специалисты начали укладывать финишный слой асфальта на Третьей продольной в Волгограде, на 11-километровом участке в границах улиц Менделеева и Неждановой во вторник, 18 июля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, подрядчик уже снял старое покрытие и уложил выравнивающий слой асфальтобетона.

Напомним, что работы на магистрали ведутся уже два месяца. В 2016 году на Третьей продольной были обновлены мост через реку Царицу и путепровод на Самарском разъезде. Благодаря этому в 2017 году стало возможно приступить к ремонту самой трассы.

Сейчас на магистрали параллельно ведутся работы по реконструкции разделительной полосы. Вместо прежней полосы будет уложено твердое покрытие с барьерными ограждениями.

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