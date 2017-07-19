В Волгограде на Третьей продольной укладывают последний слой асфальта
Специалисты начали укладывать финишный слой асфальта на Третьей продольной в Волгограде, на 11-километровом участке в границах улиц Менделеева и Неждановой во вторник, 18 июля.
Специалисты начали укладывать финишный слой асфальта на Третьей продольной в Волгограде, на 11-километровом участке в границах улиц Менделеева и Неждановой во вторник, 18 июля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, подрядчик уже снял старое покрытие и уложил выравнивающий слой асфальтобетона.
Напомним, что работы на магистрали ведутся уже два месяца. В 2016 году на Третьей продольной были обновлены мост через реку Царицу и путепровод на Самарском разъезде. Благодаря этому в 2017 году стало возможно приступить к ремонту самой трассы.
Сейчас на магистрали параллельно ведутся работы по реконструкции разделительной полосы. Вместо прежней полосы будет уложено твердое покрытие с барьерными ограждениями.