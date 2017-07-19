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08:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Еще одна Нацкомпания создана в Казахстане

Новое акционерное общество «Казахтуризм» займется развитием туристического потенциала страны, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как отметил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, национальная компания «Казахтуризм» была создана на прошлой неделе постановлением правительства.

«Первая задача этой компании это продвижение туристического потенциала Казахстана за рубежом и второе это привлечение инвестиций. Мы хотим через эту национальную компанию привлечь инвесторов в туристическую отрасль. Что это нам даст? Конечно, это будет субъект, который будет выполнять свою функцию. В данное время могу смело сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристическую отрасль Казахстана, потому что наша страна представляет собой уникальный природный ландшафт»,― сказал министр.

«По бюджету я могу сказать, что на первом этапе они будут получать заработанную плату, а со следующего года эта компания будет переходить на самоокупаемость»,― подчеркнул Мухамедиулы.

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