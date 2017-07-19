Еще одна Нацкомпания создана в Казахстане

«Первая задача этой компании это продвижение туристического потенциала Казахстана за рубежом и второе это привлечение инвестиций. Мы хотим через эту национальную компанию привлечь инвесторов в туристическую отрасль. Что это нам даст? Конечно, это будет субъект, который будет выполнять свою функцию. В данное время могу смело сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристическую отрасль Казахстана, потому что наша страна представляет собой уникальный природный ландшафт»,― сказал министр.