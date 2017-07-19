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08:27 (мск), источник: БЕЛТА

Фотоэлектростанция открывается в сентябре в Вилейском районе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие фотоэлектрической станции запланировано в сентябре в детском реабилитационно-оздоровительном центре (ДРОЦ) «Надежда» (Вилейский район), сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

Источник: БЕЛТА

Новый объект призван поспособствовать полному переходу ДРОЦ «Надежда» на потребление электроэнергии, полученной от возобновляемых источников. Строительство фотоэлектростанции проходит в рамках реализации гуманитарного проекта. Все компоненты станции (солнечные модули, каркасы для установки солнечных модулей, инверторы, каркас, система контроля и система защиты от перенапряжения и др.) в начале июля были доставлены в Беларусь из Германии. Вскоре началось сооружение объекта. Торжественное открытие и пуск запланированы на сентябрь текущего года в день рождения реабилитационно-оздоровительного центра.

Акция по сбору средств для строительства фотоэлектрической станции была объявлена в сентябре 2014 года во время мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня открытия учреждения решением общего собрания участников белорусско-германского совместного общества с ограниченной ответственностью «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда». Немецким общественным объединением «Лебен нах Чернобыль» за счет собранных в Германии пожертвований было приобретено необходимое оборудование.

Речь идет и о том, что благодаря вложениям в строительство фотоэлектрической станции и с учетом продажи полученной электрической энергии по повышенному коэффициенту возможно получить доход (прибыль), который будет направляться исключительно на развитие и содержание ДРОЦ «Надежда», следовательно, и на повышение качества санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, в том числе пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Решением республиканской межведомственной комиссии по установлению и распределению квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии от 5 декабря 2016 года белорусско-германское совместное общество с ограниченной ответственностью «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» получило право на создание в 2017 году установки по использованию энергии солнца мощностью 600 кВт с размером коэффициента к тарифам на продажу получаемой электрической энергии — 1,7.

Годовая расчетная выработка электрической энергии новой фотоэлектрической станцией в Вилейском районе превысит 614 тыс. кВт/ч.

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