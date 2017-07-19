Фотоэлектростанция открывается в сентябре в Вилейском районе

Новый объект призван поспособствовать полному переходу ДРОЦ «Надежда» на потребление электроэнергии, полученной от возобновляемых источников. Строительство фотоэлектростанции проходит в рамках реализации гуманитарного проекта. Все компоненты станции (солнечные модули, каркасы для установки солнечных модулей, инверторы, каркас, система контроля и система защиты от перенапряжения и др.) в начале июля были доставлены в Беларусь из Германии. Вскоре началось сооружение объекта. Торжественное открытие и пуск запланированы на сентябрь текущего года в день рождения реабилитационно-оздоровительного центра.

Акция по сбору средств для строительства фотоэлектрической станции была объявлена в сентябре 2014 года во время мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня открытия учреждения решением общего собрания участников белорусско-германского совместного общества с ограниченной ответственностью «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда». Немецким общественным объединением «Лебен нах Чернобыль» за счет собранных в Германии пожертвований было приобретено необходимое оборудование.