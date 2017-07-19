Фотоэлектростанция открывается в сентябре в Вилейском районе
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие фотоэлектрической станции запланировано в сентябре в детском
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие фотоэлектрической станции запланировано в сентябре в детском
Новый объект призван поспособствовать полному переходу ДРОЦ «Надежда» на потребление электроэнергии, полученной от возобновляемых источников. Строительство фотоэлектростанции проходит в рамках реализации гуманитарного проекта. Все компоненты станции (солнечные модули, каркасы для установки солнечных модулей, инверторы, каркас, система контроля и система защиты от перенапряжения и др.) в начале июля были доставлены в Беларусь из Германии. Вскоре началось сооружение объекта. Торжественное открытие и пуск запланированы на сентябрь текущего года в день рождения
Акция по сбору средств для строительства фотоэлектрической станции была объявлена в сентябре 2014 года во время мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня открытия учреждения решением общего собрания участников
Речь идет и о том, что благодаря вложениям в строительство фотоэлектрической станции и с учетом продажи полученной электрической энергии по повышенному коэффициенту возможно получить доход (прибыль), который будет направляться исключительно на развитие и содержание ДРОЦ «Надежда», следовательно, и на повышение качества
Годовая расчетная выработка электрической энергии новой фотоэлектрической станцией в Вилейском районе превысит 614 тыс. кВт/ч.