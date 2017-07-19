Более 1,2 тыс. военнослужащих решили квартирный вопрос в Приморье
Всего с 2008 года на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири около 18 тыс. военнослужащих воспользовались правом приобретения жилья с помощью
Всего с 2008 года на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири около 18 тыс. военнослужащих воспользовались правом приобретения жилья с помощью
В первом полугодии 2017 года более 1,2 тыс. военнослужащих, проходящих службу во Владивостоке и Уссурийском гарнизоне, получили новое жилье. Об этом сообщает
«В первом полугодии 2017 года на территории ВВО правом на приобретение постоянного жилья посредством реализации
Сообщается, что наибольшее число квартир получили в Приморском (443) и Хабаровском (324) краях. Более 100 военнослужащих получили новые квартиры в Амурской области и Забайкалье. Один представитель силовых структур получил квартиру в Магаданской области.
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«После выхода постановления Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 627 участники НИС получили право использовать материнский капитал, как для первоначального взноса, так и для частичного досрочного погашения кредита», — сообщил руководитель Хабаровского филиала «Росвоенипотека» Дмитрий Кузнецов.
Как сообщал ИА REGNUM, Правительство РФ разрешило военным использовать материнский капитал для покупки жилья в рамках НИС. Если жилье куплено по договору
Напомним, что размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.