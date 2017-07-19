Более 1,2 тыс. военнослужащих решили квартирный вопрос в Приморье

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В первом полугодии 2017 года более 1,2 тыс. военнослужащих, проходящих службу во Владивостоке и Уссурийском гарнизоне, получили новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«В первом полугодии 2017 года на территории ВВО правом на приобретение постоянного жилья посредством реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) воспользовались 1244 человека», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что наибольшее число квартир получили в Приморском (443) и Хабаровском (324) краях. Более 100 военнослужащих получили новые квартиры в Амурской области и Забайкалье. Один представитель силовых структур получил квартиру в Магаданской области.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году новое жилье получили около 3,5 тыс. военнослужащих, а всего с 2008 года на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири около 18 тыс. военнослужащих воспользовались правом приобретения жилья с помощью НИС.

«После выхода постановления Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 627 участники НИС получили право использовать материнский капитал, как для первоначального взноса, так и для частичного досрочного погашения кредита», — сообщил руководитель Хабаровского филиала «Росвоенипотека» Дмитрий Кузнецов.

Как сообщал ИА REGNUM, Правительство РФ разрешило военным использовать материнский капитал для покупки жилья в рамках НИС. Если жилье куплено по договору купли-продажи либо по долевому участию в строительстве, то мат. капитал можно будет использовать спустя 6 месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю.