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09:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский реестр обманутых дольщиков «худеет»

По мнению областного Минстроя.

Источник: УралИнформБюро

«Портрет» недобросовестного застройщика за годы кризиса изменился: если раньше это были в массе своей фирмы-однодневки, даже не имевшие своего земельного участка, то сегодня в этот реестр могут попасть даже уважаемые компании, не рассчитавшие свои силы при взятии банковского кредита. Об этом 18 июля на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского Заксобрания сообщил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

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Данные о количестве обманутых дольщиков, проживающих сегодня на Среднем Урале, у каждого ведомства свои. На июньском совещании в областной прокуратуре называлась цифра 2000 человек. По данным областного Минстроя, с 2008 года в реестр было внесено более 500 человек, но за время работы межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства эта «армия» сократилась почти вдвое.

По словам Волкова, «тронулся лед» и на объектах, до недавнего времени считавшихся безнадежными: ЖК «Первый Николаевский», «На Постовского», «Кольцовский дворик» и «Бухта Квинс». «Эти объекты в постоянном режиме контроля, — сообщил депутатам министр. — Выезжаем на стройплощадки, встречаемся с подрядчиками. По “Первому Николаевскому” заключили договор с новым застройщиком. По “Кольцовскому дворику” есть соглашение с новым инвестором — хотя застройщик остается прежним».

Министр выразил надежду, что дома на Бахчиванджи, 15 и улице Спутников удастся сдать в конце 2017 и начале 2018 года. Позитивно он высказался и о «Бухте Квинс», из-за которой под «уголовку» загремел шансонье Александр Новиков. «Сегодня строительство идет, мы находимся на этапе завершения по первой очереди строительства, на следующей неделе планируется встреча с застройщиком», — заверил Волков депутатов.

На особом контроле правительства Свердловской области сейчас находятся 3 наиболее проблемных «долевых» объекта, в строительство которых вложили деньги 208 человек. Речь идет о долгостроях на Хомякова-Данилина и Щербакова, 20 (Екатеринбург) и ЖК «Муринские пруды» (Нижний Тагил). Степень готовности у них разная: если дома на Хомякова-Данилина и «Муринские пруды» застройщики обещают сдать в этом году, то в случае с ЖК «Щербакова» дело идет к банкротству застройщика — компании «Рубикон-Аэро Инвест». «Мы ищем пути, чтобы вывести граждан из этого объекта», — пояснил глава областного Минстроя.

Ситуация на Щербакова осложняется тем, что областные власти и органы прокуратуры не могут найти общий язык с нынешним конкурсным управляющим стройки, назначенным по решению суда. По словам представителя группы дольщиков Алены Петровой, этот управляющий был избран советом кредиторов ЖК «Шербакова» — однако практически все эти кредиторы являются аффилированными лицами компании-застройщика.

«У нас объект построен всего на 28%, — рассказала Алена Петрова корреспонденту “Уралинформбюро”. — Начиная с декабря 2016 года со стройки снята охрана. Правда, после заседания с Юрием Пономаревым (руководитель Управления Генпрокуратуры РФ по УрФО — прим.ред.) конкурсный управляющий вернул охрану, но охранять там уже нечего. До сих пор не сделана и оценка объекта, то есть предоставить новому инвестору его стоимость мы не можем».

На заседании Комитета присутствовали также представители других проблемных долевых объектов — в том числе и скандального ЖК «Оптимист» (г. Первоуральск). Этот комплекс строился по государственной программе «Жилье для российской семьи», которая в мае 2017 года была свернута федеральным Минстроем. Стройка стоит с прошлого года. Застройщик, «БЗСК-Инвест», на прошлой неделе стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества в сфере строительства жилья.

Однако было бы неверно обвинять во всем только застройщика. По словам Михаила Волкова, ситуацию с «Оптимистом» усугубили и неурядицы с банковским кредитованием проекта: «У банка, где застройщик кредитовался, была отозвана лицензия, после чего права санации перешли к другому банку, а тот взял и заморозил все активы “БЗСК-инвест”. После этого застройщик технически не смог пользоваться оборотными средствами (для завершения стройки — прим. ред.)». По словам министра, в данный момент решается вопрос о передаче объекта под крыло САИЖК.

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В качестве одного из инструментов решения проблемы областные власти видят «переселение» обманутых дольщиков с проблемных объектов в уже готовое жилье от других, более успешных застройщиков. Именно этот вариант сегодня предлагают дольщикам ЖК «Щербакова» и ЖК «Оптимист».

Впрочем, пока такие «рокировки» идут со скрипом. Из крупных девелоперов, пожалуй, лишь «Атомстройкомплекс» рискнул пойти навстречу инициативе областного правительства и выделил для расселения обманутых дольщиков один из построенных компанией домов в обмен на земельный участок в другом районе Екатеринбурга. Остальные застройщики пока не заинтересовались предложенными им участками — ни в Екатеринбурге, ни в Первоуральске, ни в других городах региона.

Еще одна проблема, с которой трудно справиться только силами региона — обманутые пайщики. В отличие от дольщиков, права которых защищает федеральный закон 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», пайщики считаются категорий, изначально берущей все риски на себя.

Члены комитета предложили направить в адрес Минстроя РФ предложение: внести в закон о защите дольщиков, который в данный момент готовится ко второму чтению в Госдуме, положение, защищающее еще и членов жилищно-строительных кооперативов. Председатель комитета областного Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков также призвал областные власти до 15 августа представить в профильный комитет реестр конкретных действий, которые предпринимаются по каждому проблемному объекту — с четкими сроками их выполнения.

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