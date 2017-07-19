Арбитраж подтвердил факт сговора при заказе на строительство объектов для МВД в Новосибирске

9 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Сибирскому региону, ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности «МАСКОМ» и ООО «Строительная компания РемСтройТорг» вступили в сговор в ходе закрытого конкурса на строительство объектов в Новосибирске. Такое решение принял арбитражный суд Москвы, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Суд подтвердил правильность выводов комиссии ФАС России о наличии антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками закрытого конкурса на строительство объектов в Новосибирске», — отметил начальник управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илья Гришин.

Ранее комиссия ФАС пришла к выводу о том, что была при проведении конкурса была нарушена ст. 16 закона о защите конкуренции. Она запрещает любые действия, направленные установление экономически необоснованных цен и тарифов. Заказчик и две строительные компании попытались оспорить выводы антимонопольщиков решение в суде.