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08:46 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Арбитраж подтвердил факт сговора при заказе на строительство объектов для МВД в Новосибирске

Строительные компании и 9 Центр застройщика-заказчика оштрафованы.

9 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Сибирскому региону, ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности «МАСКОМ» и ООО «Строительная компания РемСтройТорг» вступили в сговор в ходе закрытого конкурса на строительство объектов в Новосибирске. Такое решение принял арбитражный суд Москвы, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Суд подтвердил правильность выводов комиссии ФАС России о наличии антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками закрытого конкурса на строительство объектов в Новосибирске», — отметил начальник управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илья Гришин.

Ранее комиссия ФАС пришла к выводу о том, что была при проведении конкурса была нарушена ст. 16 закона о защите конкуренции. Она запрещает любые действия, направленные установление экономически необоснованных цен и тарифов. Заказчик и две строительные компании попытались оспорить выводы антимонопольщиков решение в суде.

Строительные компании и 9 Центр застройщика-заказчика оштрафованы на общую сумму более 80 млн руб.

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