Арбитраж подтвердил факт сговора при заказе на строительство объектов для МВД в Новосибирске
Строительные компании и 9 Центр
Строительные компании и 9 Центр
9 Центр
«Суд подтвердил правильность выводов комиссии ФАС России о наличии антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками закрытого конкурса на строительство объектов в Новосибирске», — отметил начальник управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илья Гришин.
Ранее комиссия ФАС пришла к выводу о том, что была при проведении конкурса была нарушена ст. 16 закона о защите конкуренции. Она запрещает любые действия, направленные установление экономически необоснованных цен и тарифов. Заказчик и две строительные компании попытались оспорить выводы антимонопольщиков решение в суде.
Строительные компании и 9 Центр