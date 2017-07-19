Министр недоволен ходом ремонта дорог в Искитиме

По словам чиновника, в Оби за две недели было сделано больше, чем за два месяца в Искитиме, которому на эти цели выделили 100 миллионов рублей.

Ранее VN.ru писал, что на ремонт дорог в Искитиме будет потрачена рекордная сумма. Это подарок искитимцам накануне 300-летия города. В программу «Безопасные и качественные дороги» попали три участка дорожной сети Искитима. 75 млн рублей выделены из федерального бюджета на полную реконструкцию проспекта Юбилейный: от «Газовой» до здания ГИБДД и улицы Советской (от магазина «Танк» до улицы Кирова) и от улицы Лизы Чайкиной до улицы Комсомольской.

Еще 20 млн рублей заложено в городском бюджете на ремонт асфальтового покрытия на улице Пушкина и участка улицы Комсомольской (от улицы Советской до моста через Бердь).

Комиссия из области, в которую вошли министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский и координатор партийного проекта «Парки малых городов» Сергей Титков, побывали в Искитиме и познакомились с ходом реализации партийных проектов. Недовольство министра вызвали темпы работ по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Если в городе плохие дороги, то власти обычно ссылаются на нехватку средств. Здесь же все наоборот: деньги дают, а вот работы при этом организовать не получается. Искитим долго просил деньги на ремонт дорог и, наконец, их получил.

Деньги выделили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт трех участков. И на всех вчера побывал Анатолий Костылевский.

Увиденное его не порадовало. На одном из участков работы вообще еще не начинались, а ведь контракты заключены были в мае. Министр поставил вопрос о применении санкций к подрядной организации, халатно относящейся к своим обязательствам. Также Анатолий Костылевский заметил, что если властям не удастся заставить подрядчика работать, деньги могут быть перенаправлены в другой населенный пункт.

— Искитим активно включился в программу «Безопасные и качественные дороги», — отметил глава регионального минтранса. — Он одним из первых, еще в конце мая, заключил договоры с подрядчиками. К примеру, город Обь сделал это только в июле, но за две недели сделано там больше, чем в Искитиме за два месяца.