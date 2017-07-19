Министр недоволен ходом ремонта дорог в Искитиме
Проверку дорожных работ устроил в Искитиме Новосибирской области министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Увиденное его разочаровало.
Проверку дорожных работ устроил в Искитиме Новосибирской области министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Увиденное его разочаровало.
По словам чиновника, в Оби за две недели было сделано больше, чем за два месяца в Искитиме, которому на эти цели выделили 100 миллионов рублей.
Ранее VN.ru писал, что на ремонт дорог в Искитиме будет потрачена рекордная сумма. Это подарок искитимцам накануне 300-летия города. В программу «Безопасные и качественные дороги» попали три участка дорожной сети Искитима. 75 млн рублей выделены из федерального бюджета на полную реконструкцию проспекта Юбилейный: от «Газовой» до здания ГИБДД и улицы Советской (от магазина «Танк» до улицы Кирова) и от улицы Лизы Чайкиной до улицы Комсомольской.
Еще 20 млн рублей заложено в городском бюджете на ремонт асфальтового покрытия на улице Пушкина и участка улицы Комсомольской (от улицы Советской до моста через Бердь).
Комиссия из области, в которую вошли министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский и координатор партийного проекта «Парки малых городов» Сергей Титков, побывали в Искитиме и познакомились с ходом реализации партийных проектов. Недовольство министра вызвали темпы работ по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Если в городе плохие дороги, то власти обычно ссылаются на нехватку средств. Здесь же все наоборот: деньги дают, а вот работы при этом организовать не получается. Искитим долго просил деньги на ремонт дорог и, наконец, их получил.
Увиденное его не порадовало. На одном из участков работы вообще еще не начинались, а ведь контракты заключены были в мае. Министр поставил вопрос о применении санкций к подрядной организации, халатно относящейся к своим обязательствам. Также Анатолий Костылевский заметил, что если властям не удастся заставить подрядчика работать, деньги могут быть перенаправлены в другой населенный пункт.
— Искитим активно включился в программу «Безопасные и качественные дороги», — отметил глава регионального минтранса. — Он одним из первых, еще в конце мая, заключил договоры с подрядчиками. К примеру, город Обь сделал это только в июле, но за две недели сделано там больше, чем в Искитиме за два месяца.
На другом участке рабочие начали ремонт, но в таком темпе они будут ремонтировать дорогу еще очень долго. Руководитель подрядной организации ООО ДСУ «Искитимское» Сергей Парфенов объяснил, что время ушло на оформление различных договоров. По участку проходят коммуникации, необходимо было решить, как их отводить. Министр предложил организовать работу в две смены, чтобы наверстать упущенное время.