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09:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд признал выборы гендиректора «Красноярскнефтепродукта» законными

Иск об отмене итогов голосования был отклонен.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд признал выборы нового гендиректора «Красноярскнефтепродукта» законными. Иск об отмене итогов голосования был отклонен. Информация опубликована на официальном сайте арбитража.

Напомним, в середине марта один из членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт» потребовал признать назначение генерального директора компании Андрея Чернова недействительным. По мнению истца, процедура назначения была проведена с нарушениями, «что повлекло за собой нарушение его прав и законных интересов как члена Совета директоров КНП, а также интересов общества». Что именно было нарушено при проведении процедуры назначения, в деле не указывалось.

Первоначально суд не стал принимать иск, сославшись на нехватку части документов. После устранения замечаний истец снова подал заявление, однако суд отказался его удовлетворять.

Новый генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» был утвержден 13 февраля 2017 года. Руководящий пост занял 35-летний Андрей Чернов. Последние два года он работал в должности заместителя генерального директора — директора по правовым вопросам АО «КрасЭко», а также являлся гендиректором Краевой энергосберегающей компании.

Кроме того, в начале 2017 года активно обсуждался вопрос, связанный с продажей акционерного общества. Тогда губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО «Красноярскнефтепродукт», но продавать крупную топливную фирму все же передумали.

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