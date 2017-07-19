Верхнесалдинская администрация заплатила 3,2 миллиона за разбитую дорогу
Рядом с деревней Малыгино.
Рядом с деревней Малыгино.
Сотрудники Верхнесалдинской администрации заплатили более 3,2 миллиона рублей за некачественный ремонт подъезда к деревне Малыгино.
Согласно информации с сайта госзакупок, чиновники заключили договор с индивидуальным предпринимателем Робертом Авояном 7 декабря 2016 года. 15 декабря госслужащие приняли якобы обновленную трассу, однако работы фактически выполнены не были.
Как сообщили «Уралинформбюро» в общественной организации «Гражданский патруль», они обратились с заявлением в прокуратуру. Надзиратели внесли представление главе Верхнесалдинского ГО и обратились в суд с требованием обязать подрядчика отремонтировать дорогу. Кроме того, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.