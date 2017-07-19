Картельный сговор челябинских застройщиков раскрыт

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решения региональной антимонопольной службы о наказании участников сразу двух картельных сговоров. Обе группы компаний одновременно рассчитывали получить максимально дорогой контракт на строительство детского сада в городе Верхнеуральске, но осуществить преступный умысел им так и не удалось. Аукцион на строительство детского сада на 140 мест с начальной ценой контракта более 105 миллионов рублей проводило МУ «Управление инженерного обеспечения и строительства Верхнеуральского района». Как удалось установить сотрудникам УФАС России по Челябинской области, две предварительно сговорившихся группы застройщиков намеревались поддержать начальную цену контракта и, соответственно, устраненить из конкурентной борьбы добросовестных участников. При этом данные группы не знали о существовании друг друга, но действовали практически по одной схеме. «Челябинское УФАС России установило, что в первое антиконкурентное “объединение” входили ООО “Севиком”, ООО “Профэконом”, ООО “ЮжУралЭнергосталь”, во второе — ООО “РемПромСтрой”, ООО “СтройСоюз”, ООО “Премьера”. Согласно планам каждой из группы, две компании в группе должны были снижать начальную цену контракта до тех пор, пока добросовестные участники аукциона не откажутся от дальнейшей борьбы. Затем две компании прекращают дальнейшее участие в торгах. В результате победителем аукциона должна была стать третья компания, предложившая цену, максимально приближенную к начальной цене контракта», — пояснили принцип реализованных схем в региональном УФАС. Кроме того, антимонопольщики установили, что участие в аукционе «Севикома», «Профэконома» и «ЮжУралЭнергостали» происходило с одного IP-адреса. Победителем на аукционе должно было стать последнее общество. Однако им не удалось достичь своей цели посколькуучастие в данном аукционе приняла вторая группа компаний. «Согласно антиконкурентному замыслу второй группы, победителем аукциона должно было стать ООО “Премьера”, поскольку остальные претенденты на победу из данной группы сговора намеренно не представили требуемые документацией об аукционе документы. Отсутствие указанных документов должно было привести к отклонению заявок “РемПромСтроя” и “СтройСоюза” и заключению с “Премьерой” контракта по наиболее высокой цене», — прокомментировали в антимонопольной службе области.