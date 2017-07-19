«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» запланировало очередное отключение горячей и холодной воды для проведения ремонтных работ.
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» запланировало очередное отключение горячей и холодной воды для проведения ремонтных работ.
В Калининском районе 20 июля с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам: