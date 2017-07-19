Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
10 трагических и странных смертей во время секса
Савченко высказалась о создании Малороссии
Названы самые комфортные для жизни российские города
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Новейший вертолет РФ сам защитит себя от ракет – СМИ
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Природные пожары в Калифорнии
09:36 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» запланировало очередное отключение горячей и холодной воды для проведения ремонтных работ.

В Калининском районе 20 июля с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

  • ул. Т. Янаби 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 57, 59, 59/1, 61, 63;.
  • ул. Транспортная, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;.
  • ул. Мушникова, 20;.
  • ул. Ферина, 14, 16, 18.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь