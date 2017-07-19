Губернатор Виктор Толоконский встретился с дольщиками с ул. Грунтовая

В ближайшие дни чиновники совместно с инициативной группой дольщиков должны составить дорожную карту — как достроить дом, который не могут сдать в эксплуатацию уже 10 лет.

На встрече, которая состоялась 16 июля, кроме главы региона и инициативной группы дольщиков также присутствовали мэр города Красноярска Эдхам Акбулатов и депутат Государственной думы Сергей Натаров.

«Все предложения, которые были разработаны ранее, нас не устраивают. Мы продолжаем работать над новой дорожной картой. В то же время, продолжаем нашу акцию, живем в палатках до тех пор, пока не подписано никаких документов, — сообщила «АиФ-Красноярск» член инициативной группы дольщиков Галина Половкова.

Напомним, 11 июля обманутые дольщики поставили палатки рядом с недостроенным домом по ул. Грунтовая. 450 семей ждут заселения в свои квартиры. Некоторые из них купили эту недвижимость 10 лет назад.