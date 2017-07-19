Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Умер Илья Глазунов
09:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Перми думают о воссоздании муниципального автопарка

ПЕРМЬ, 19 июля, ФедералПресс. Власти Перми вновь обсуждают идею развития муниципального автобусного парка. С таким обращением обратились депутаты Пермской городской думы, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас рассматривается вариант увеличения подвижного состава. Пока в городе есть только один муниципальный автобусный маршрут (№ 62), на котором задействованы все восемь автобусов, принадлежащие МУП «Пермгорэлектротранс». «Мы все чаще приходим к мысли, что надо будет иметь надежного муниципального перевозчика для форс-мажорных обстоятельств, тем более с переходом на новые положения ФЗ № 220 об организации пассажирских перевозок. Было бы неплохо увеличить подвижной состав. В идеале неприкосновенный запас должен составлять порядка 100 единиц», — приводит издание слова начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Ильи Денисова.

Идея находится в стадии обсуждения. Затраты на возрождение муниципального автопарка могут составить до 1 млрд рублей. В Перми до 2004 года было МУП «Пассажиравтотранс», которое было ликвидировано мэрией, все автобусные маршруты отдали частникам.

Задуматься о муниципальном автопарке власти Перми заставили проблемы с существующими перевозчиками. УМВД по Перми решило аннулировать регистрацию части автобусов, обслуживающих городские маршруты. Претензии полиции возникли более чем к 100 единицам техники, у которых в результате переоборудования был повышен экологический класс. Дело в том, что переоборудование провело НИИ «ЭВМАШ», которое, как полагают в УМВД, не имело аккредитации на проведение этих работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Битаров возглавит список «Единой России» на выборах в парламент Северной Осетии
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь