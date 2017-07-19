Власти Перми думают о воссоздании муниципального автопарка

Сейчас рассматривается вариант увеличения подвижного состава. Пока в городе есть только один муниципальный автобусный маршрут (№ 62), на котором задействованы все восемь автобусов, принадлежащие МУП «Пермгорэлектротранс». «Мы все чаще приходим к мысли, что надо будет иметь надежного муниципального перевозчика для форс-мажорных обстоятельств, тем более с переходом на новые положения ФЗ № 220 об организации пассажирских перевозок. Было бы неплохо увеличить подвижной состав. В идеале неприкосновенный запас должен составлять порядка 100 единиц», — приводит издание слова начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Ильи Денисова.

Идея находится в стадии обсуждения. Затраты на возрождение муниципального автопарка могут составить до 1 млрд рублей. В Перми до 2004 года было МУП «Пассажиравтотранс», которое было ликвидировано мэрией, все автобусные маршруты отдали частникам.