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11:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Мы бы хотели возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение — губернатор Ниигаты

Рюити Ёнэяма подтвердил готовность расширять связи с российской стороной.

Источник: Reuters

Сегодня в Хабаровск с однодневным визитом прибыла делегация префектуры Ниигата, возглавляемая губернатором господином Рюити Ёнэяма. В рамках поездки гости из Японии провели встречу с и.о. председателя правительства Хабаровского края Сергеем Щетнёвым, во время которой обсудили возможности развития связей в области культуры и медицины, а также перспективы двухстороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметил Сергей Щетнёв, в настоящее время в российско-японских отношениях прослеживается устойчивая тенденция к сближению, росту взаимного доверия и продолжению конструктивного диалога. И связи с префектурой Ниигата в свете этого занимают особое место. С 1965 года города Хабаровск и Ниигата — побратимы. Ежегодно между ними реализуется план международного обмена, предусматривающий молодежные, экологические, культурные и образовательные туры. А деловые контакты двух регионов уже давно носят практический характер.

«Наши партнеры из Ниигаты первыми среди иностранных компаний воспользовались преференциальным режимом ТОСЭР, — напомнил Сергей Щетнёв. — Японская корпорация “JGC” получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития “Хабаровск”. Их проект по выращиванию овощей в закрытом грунте оказался очень эффективным. Он является сигналом для других инвесторов, показывающим, что ТОСЭР в России — не миф, а реальный механизм». Губернатор префектуры Ниигата господин Рюити Ёнэяма подтвердил готовность расширять связи с российской стороной. По его мнению, у регионов есть возможности для увеличения экспорта и импорта, в том числе сельхозпродукции. Большое значение японские коллеги уделяют контактам в медицинской сфере.
«Мы бы хотели нарастить турпоток в Ниигату, возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение, — сказал господин Рюити Ёнэяма. — В нашей префектуре есть масса интересных мест, возможности для пляжного отдыха, многое другое. Надеюсь, что положительную роль в этом сыграет реконструкция международного аэропорта Хабаровск (Новый). Известно, что в проекте собирается участвовать консорциум японских инвесторов “Sojitz Corporation”. Это еще один прекрасный пример наших взаимоотношений». Во время пребывания в Хабаровске японские гости также планируют посетить Дальневосточный государственный медицинский университет, сотрудничающий с университетом Ниигаты. Там они обсудят проекты по студенческому обмену.

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