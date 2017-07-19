Мы бы хотели возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение — губернатор Ниигаты
Рюити Ёнэяма подтвердил готовность расширять связи с российской стороной.
Рюити Ёнэяма подтвердил готовность расширять связи с российской стороной.
Сегодня в Хабаровск с однодневным визитом прибыла делегация префектуры Ниигата, возглавляемая губернатором господином Рюити Ёнэяма. В рамках поездки гости из Японии провели встречу с и.о. председателя правительства Хабаровского края Сергеем Щетнёвым, во время которой обсудили возможности развития связей в области культуры и медицины, а также перспективы двухстороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Как отметил Сергей Щетнёв, в настоящее время в
«Наши партнеры из Ниигаты первыми среди иностранных компаний воспользовались преференциальным режимом ТОСЭР, — напомнил Сергей Щетнёв. — Японская корпорация “JGC” получила статус резидента территории опережающего
«Мы бы хотели нарастить турпоток в Ниигату, возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение, — сказал господин Рюити Ёнэяма. — В нашей префектуре есть масса интересных мест, возможности для пляжного отдыха, многое другое. Надеюсь, что положительную роль в этом сыграет реконструкция международного аэропорта Хабаровск (Новый). Известно, что в проекте собирается участвовать консорциум японских инвесторов “Sojitz Corporation”. Это еще один прекрасный пример наших взаимоотношений». Во время пребывания в Хабаровске японские гости также планируют посетить Дальневосточный государственный медицинский университет, сотрудничающий с университетом Ниигаты. Там они обсудят проекты по студенческому обмену.