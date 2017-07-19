Мы бы хотели возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение — губернатор Ниигаты

Сегодня в Хабаровск с однодневным визитом прибыла делегация префектуры Ниигата, возглавляемая губернатором господином Рюити Ёнэяма. В рамках поездки гости из Японии провели встречу с и.о. председателя правительства Хабаровского края Сергеем Щетнёвым, во время которой обсудили возможности развития связей в области культуры и медицины, а также перспективы двухстороннего экономического сотрудничества. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметил Сергей Щетнёв, в настоящее время в российско-японских отношениях прослеживается устойчивая тенденция к сближению, росту взаимного доверия и продолжению конструктивного диалога. И связи с префектурой Ниигата в свете этого занимают особое место. С 1965 года города Хабаровск и Ниигата — побратимы. Ежегодно между ними реализуется план международного обмена, предусматривающий молодежные, экологические, культурные и образовательные туры. А деловые контакты двух регионов уже давно носят практический характер.