Курс валют: Молдавский лей сдает позиции

Источник: Actualitati.md

Таким образом, доллар будет стоить на 1 бан больше, чем вчера — 18 леев и 14 банов.

Заметное подорожание отметится в обменном курсе евро. Стоимость увеличится на 21 бан и составит 20 леев и 97 банов.

Несколько вырастет и румынский лей, по отношению к молдавской валюте, а именно на 5 банов и будет стоить 4 лея 40 банов.