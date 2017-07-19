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09:33 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей сдает позиции

По курсу Национального банка Молдовы, установленного на сегодня, 19 июля, международные валюты растут.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, доллар будет стоить на 1 бан больше, чем вчера — 18 леев и 14 банов.

Заметное подорожание отметится в обменном курсе евро. Стоимость увеличится на 21 бан и составит 20 леев и 97 банов.

Несколько вырастет и румынский лей, по отношению к молдавской валюте, а именно на 5 банов и будет стоить 4 лея 40 банов.

Официальная валюта Украины и России не изменилась и оценивается в 69 и 30 банов соответственно.

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Курс валют: Молдавский лей сдает позиции
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