Курс валют: Молдавский лей сдает позиции
По курсу Национального банка Молдовы, установленного на сегодня, 19 июля, международные валюты растут.
По курсу Национального банка Молдовы, установленного на сегодня, 19 июля, международные валюты растут.
Таким образом, доллар будет стоить на 1 бан больше, чем вчера — 18 леев и 14 банов.
Заметное подорожание отметится в обменном курсе евро. Стоимость увеличится на 21 бан и составит 20 леев и 97 банов.
Несколько вырастет и румынский лей, по отношению к молдавской валюте, а именно на 5 банов и будет стоить 4 лея 40 банов.
Официальная валюта Украины и России не изменилась и оценивается в 69 и 30 банов соответственно.