Перед уходом горсовет решил приватизировать имущество Омска

Ранее вопрос обсуждался более полугода и решался из-за нескольких объектов — здания кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке, территории бывшего ПАТП-1 и троллейбусного депо на Ватутина. На проблемные объекты даже была проведена экскурсия для депутатов, где одни увидели действительно ветхое состояние помещений, а другие — большие площади земельных участков, которые можно использовать для извлечения прибыли.

«Как работает в мире муниципальный транспорт: либо делает маршрутную карту и выставляет ее на торги, контролируя бизнес, либо убирает весь бизнес и работает самостоятельно. У нас в городе третья система — когда работает бизнес, зарабатывает и работает муниципальный транспорт, забирает деньги из бюджета. Но если мы станем работать по первой схеме, то данная недвижимость нужна, чтобы сделать там стоянку и в аренду сдать маршрутную сетку вместе с муниципальной недвижимостью. Таким образом, она будет приносить доходы бюджету», — выступил депутат Сергей Дроздов, противник приватизации территорий транспортников.

По словам представителей мэрии, главы дептранса Алексея Мартыненко, продажа данных территорий сократит расходы из бюджета на их содержание и позволит развивать транспорт, а не топить его.

В качестве аргумента он приводил ранее даже возможность повышения стоимости проезда в Омске из-за необходимости покрывать межтарифную разницу и отсутствия на это средств.

«Продажа данных предприятий не повлияет на удержание цены проезда, лишь в лучшем случае немного отсрочит данную меру. У нас последнее заседание и хотелось бы обратиться, чтобы проголосовали по совести и не разбазаривали муниципальное имущество», — высказался также против приватизации депутат Андрей Ефимов.

Сторонники приватизации же высказываться не стали, а молча проголосовали «за» — при первом голосовании проект не прошел, однако при повторном 18 из 33 присутствующих депутатов поддержали решение.

На последнем заседании горсовета в пятом созыве депутаты в пятый раз рассмотрели вопрос о включении ряда объектов в программу приватизации муниципального имущества на 2017 год. Ранее вопрос обсуждался более полугода и решался из-за нескольких объектов — здания кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке, территории бывшего ПАТП-1 и троллейбусного депо на Ватутина. На проблемные объекты даже была проведена экскурсия для депутатов, где одни увидели действительно ветхое состояние помещений, а другие — большие площади земельных участков, которые можно использовать для извлечения прибыли.

«Как работает в мире муниципальный транспорт: либо делает маршрутную карту и выставляет ее на торги, контролируя бизнес, либо убирает весь бизнес и работает самостоятельно. У нас в городе третья система — когда работает бизнес, зарабатывает и работает муниципальный транспорт, забирает деньги из бюджета. Но если мы станем работать по первой схеме, то данная недвижимость нужна, чтобы сделать там стоянку и в аренду сдать маршрутную сетку вместе с муниципальной недвижимостью. Таким образом, она будет приносить доходы бюджету», — выступил депутат Сергей Дроздов, противник приватизации территорий транспортников.

По словам же представителей мэрии, главы дептранса Алексея Мартыненко, продажа данных территорий сократит расходы из бюджета на их содержание и позволит развивать транспорт, а не топить его. В качестве аргумента он приводил ранее даже возможность повышения стоимости проезда в Омске из-за необходимости покрывать межтарифную разницу и отсутствия на это средств.

«Продажа данных предприятий не повлияет на удержание цены проезда, лишь в лучшем случае немного отсрочит данную меру. У нас последнее заседание и хотелось бы обратиться, чтобы проголосовали по совести и не разбазаривали муниципальное имущество», — высказался также против приватизации депутат Андрей Ефимов.