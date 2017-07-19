Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Савченко высказалась о создании Малороссии
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
СМИ: Алиана Гобозова говорит о жизни после развода
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
09:55 (мск), источник: СуперОмск

Перед уходом горсовет решил приватизировать имущество Омска

На последнем заседании горсовета в пятом созыве депутаты в пятый раз рассмотрели вопрос о включении ряда объектов в программу приватизации муниципального имущества на 2017 год.

Ранее вопрос обсуждался более полугода и решался из-за нескольких объектов — здания кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке, территории бывшего ПАТП-1 и троллейбусного депо на Ватутина. На проблемные объекты даже была проведена экскурсия для депутатов, где одни увидели действительно ветхое состояние помещений, а другие — большие площади земельных участков, которые можно использовать для извлечения прибыли.

«Как работает в мире муниципальный транспорт: либо делает маршрутную карту и выставляет ее на торги, контролируя бизнес, либо убирает весь бизнес и работает самостоятельно. У нас в городе третья система — когда работает бизнес, зарабатывает и работает муниципальный транспорт, забирает деньги из бюджета. Но если мы станем работать по первой схеме, то данная недвижимость нужна, чтобы сделать там стоянку и в аренду сдать маршрутную сетку вместе с муниципальной недвижимостью. Таким образом, она будет приносить доходы бюджету», — выступил депутат Сергей Дроздов, противник приватизации территорий транспортников.

По словам представителей мэрии, главы дептранса Алексея Мартыненко, продажа данных территорий сократит расходы из бюджета на их содержание и позволит развивать транспорт, а не топить его.

В качестве аргумента он приводил ранее даже возможность повышения стоимости проезда в Омске из-за необходимости покрывать межтарифную разницу и отсутствия на это средств.

«Продажа данных предприятий не повлияет на удержание цены проезда, лишь в лучшем случае немного отсрочит данную меру. У нас последнее заседание и хотелось бы обратиться, чтобы проголосовали по совести и не разбазаривали муниципальное имущество», — высказался также против приватизации депутат Андрей Ефимов.

Сторонники приватизации же высказываться не стали, а молча проголосовали «за» — при первом голосовании проект не прошел, однако при повторном 18 из 33 присутствующих депутатов поддержали решение.

На последнем заседании горсовета в пятом созыве депутаты в пятый раз рассмотрели вопрос о включении ряда объектов в программу приватизации муниципального имущества на 2017 год. Ранее вопрос обсуждался более полугода и решался из-за нескольких объектов — здания кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке, территории бывшего ПАТП-1 и троллейбусного депо на Ватутина. На проблемные объекты даже была проведена экскурсия для депутатов, где одни увидели действительно ветхое состояние помещений, а другие — большие площади земельных участков, которые можно использовать для извлечения прибыли.

«Как работает в мире муниципальный транспорт: либо делает маршрутную карту и выставляет ее на торги, контролируя бизнес, либо убирает весь бизнес и работает самостоятельно. У нас в городе третья система — когда работает бизнес, зарабатывает и работает муниципальный транспорт, забирает деньги из бюджета. Но если мы станем работать по первой схеме, то данная недвижимость нужна, чтобы сделать там стоянку и в аренду сдать маршрутную сетку вместе с муниципальной недвижимостью. Таким образом, она будет приносить доходы бюджету», — выступил депутат Сергей Дроздов, противник приватизации территорий транспортников.

По словам же представителей мэрии, главы дептранса Алексея Мартыненко, продажа данных территорий сократит расходы из бюджета на их содержание и позволит развивать транспорт, а не топить его. В качестве аргумента он приводил ранее даже возможность повышения стоимости проезда в Омске из-за необходимости покрывать межтарифную разницу и отсутствия на это средств.

«Продажа данных предприятий не повлияет на удержание цены проезда, лишь в лучшем случае немного отсрочит данную меру. У нас последнее заседание и хотелось бы обратиться, чтобы проголосовали по совести и не разбазаривали муниципальное имущество», — высказался также против приватизации депутат Андрей Ефимов.

Сторонники приватизации же высказываться не стали, а молча проголосовали «за» — при первом голосовании проект не прошел, однако при повторном 18 из 33 присутствующих депутатов поддержали решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп назвал «тошнотворными» новости о второй встрече с Путиным
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
СМИ: началась укладка второй нитки «Турецкого потока»
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь