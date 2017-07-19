Логистический почтовый центр начнут строить на Дону в сентябре
Строительство Ростовского логистического почтового центра планируется начать рядом с аэропортом «Платов» в сентябре 2017 года.
Строительство Ростовского логистического почтового центра планируется начать рядом с аэропортом «Платов» в сентябре 2017 года.
Согласно информации из официальных источников, о ходе реализации проекта по созданию логистического центра рассказал 18 июля на встрече с донским губернатором Василием Голубевым директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.
По его словам, выход на стройплощадку почтового комплекса запланирован в сентябре. Установка оборудования в нем намечена на вторую половину 2018 года. В первом квартале 2019 года межрегиональный центр «Почты России» должен начать работу.
Глава «Почты России» отметил, что удачное расположение ростовского центра позволит соединить потоки почтовых отправлений из стран Азии и Востока.