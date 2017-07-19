Крым расширит площадь заповедных территорий

«Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году открываем три новых особо охраняемых природных территории. Это “Красная зоря” на территории Бахчисарайского района — 328 гектар, геологический заказник в районе Судака “Аун-лар” — 200 гектар, ландшафтный заказник “Озера Ачи и Камышинский луг” в Кировском районе — более тысячи гектар», — сказал Нараев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».