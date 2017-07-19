Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Обзор РБК: есть ли у Малороссии политическое будущее
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: эксперт рассказал о будущем военно-морского флота РФ
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:53 (мск), источник: РИА Новости

Крым расширит площадь заповедных территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Площадь заповедных территорий Крыма в этом году увеличится более чем на 1,5 тысячи гектар, сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

Источник: РИА "Новости"

Министр подчеркнул, что землями природно-заповедного фонда на сегодня являются 8,4% территорий республики.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году открываем три новых особо охраняемых природных территории. Это “Красная зоря” на территории Бахчисарайского района — 328 гектар, геологический заказник в районе Судака “Аун-лар” — 200 гектар, ландшафтный заказник “Озера Ачи и Камышинский луг” в Кировском районе — более тысячи гектар», — сказал Нараев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны рассекретило письмо польского генерала Сталину
Глава ДНР предложил создать новое государство Малороссию
Минобороны рассекретило письмо польского генерала Сталину
Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
Винклпикеры, слайдеры и мыльницы: в моде «уродливая» обувь Кроксы, ортопедические сандалии, лоферы с мехом наружу и еще с десяток различных моделей обуви покорили сердца не только сильных мира моды, но и простых людей.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь