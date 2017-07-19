В Академическом появится новая дорога за 1 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге управление капитального строительства разместило тендер на продолжение улицы Академика Сахарова до улицы Амундсена. Деньги будут выделены из бюджетов разных уровней, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Согласно документации, строительство пройдет на трех участках дороги, на каждый из которых выделена определенная сумма, в общей сложности составляющая 1, 098 млрд рублей.

Самый дорогой участок строительства новой дороги обойдется в 461,5 млн рублей — от улицы Амундсена до улицы Чкалова. Затем строители продолжат дорогу от улицы Чкалова до улицы Анатолия Мехренцева за 291,7 млн рублей. И завершающим участком будет строительство от улицы Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина за 345,1 млн рублей.