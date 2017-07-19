Челябинским дольщикам предложили соцнайм

Минстрой Челябинской области признал проблемными свыше 30 многоквартирных жилых домов, строящихся сегодня на территории региона по долевой модели. Такие данные приводятся в официальном ответе чиновников ведомства на запрос «Уралинформбюро».

Львиная доля — 26 объектов — принадлежит застройщику ООО «Гринфлайт». В июне экс-директор компании Сергей Мануйлов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия — тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры. Остальные проблемные стройки «висят» на совести компаний «Град», «Уральская строительная компания», «Аркона» и «Жилищная инвестиционная компания».

Согласно документу, в федеральном реестре обманутых дольщиков, проживающих в Челябинской области, значатся 1287 граждан. Что до реестра областного — в него пока включено лишь 58 человек. «В настоящее время правительством Челябинской области разрабатывается “дорожная карта” по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», — сообщил «Уралинформбюро» первый замглавы челябинского Минстроя Виталий Передерий.