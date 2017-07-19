Челябинским дольщикам предложили соцнайм
И участки под ИЖС.
И участки под ИЖС.
Минстрой Челябинской области признал проблемными свыше 30 многоквартирных жилых домов, строящихся сегодня на территории региона по долевой модели. Такие данные приводятся в официальном ответе чиновников ведомства на запрос «Уралинформбюро».
Львиная доля — 26 объектов — принадлежит застройщику ООО «Гринфлайт». В июне
Согласно документу, в федеральном реестре обманутых дольщиков, проживающих в Челябинской области, значатся 1287 граждан. Что до реестра областного — в него пока включено лишь 58 человек. «В настоящее время правительством Челябинской области разрабатывается “дорожная карта” по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», — сообщил «Уралинформбюро» первый замглавы челябинского Минстроя Виталий Передерий.
Защищать интересы обманутых дольщиков челябинские власти планируют сразу по нескольким направлениям. Среди них — предоставление социальных выплат на приобретение жилья в размере 50% от стоимости жилплощади, уже оплаченной гражданином по договору участия в долевом строительстве. Также для граждан, подпадающих под определение «обманутый дольщик», предусмотрены бесплатная передача в собственность земельных участков для ИЖС, а также возможность получить в соцнайм жилье из государственного жилфонда Челябинской области. Правда, под последний пункт не попадают граждане, ранее уже заключившие договор социального найма на другое помещение, либо являющиеся собственниками жилых помещений.