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10:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинским дольщикам предложили соцнайм

И участки под ИЖС.

Минстрой Челябинской области признал проблемными свыше 30 многоквартирных жилых домов, строящихся сегодня на территории региона по долевой модели. Такие данные приводятся в официальном ответе чиновников ведомства на запрос «Уралинформбюро».

Львиная доля — 26 объектов — принадлежит застройщику ООО «Гринфлайт». В июне экс-директор компании Сергей Мануйлов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия — тысячи дольщиков по-прежнему ожидают свои квартиры. Остальные проблемные стройки «висят» на совести компаний «Град», «Уральская строительная компания», «Аркона» и «Жилищная инвестиционная компания».

Согласно документу, в федеральном реестре обманутых дольщиков, проживающих в Челябинской области, значатся 1287 граждан. Что до реестра областного — в него пока включено лишь 58 человек. «В настоящее время правительством Челябинской области разрабатывается “дорожная карта” по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», — сообщил «Уралинформбюро» первый замглавы челябинского Минстроя Виталий Передерий.

Защищать интересы обманутых дольщиков челябинские власти планируют сразу по нескольким направлениям. Среди них — предоставление социальных выплат на приобретение жилья в размере 50% от стоимости жилплощади, уже оплаченной гражданином по договору участия в долевом строительстве. Также для граждан, подпадающих под определение «обманутый дольщик», предусмотрены бесплатная передача в собственность земельных участков для ИЖС, а также возможность получить в соцнайм жилье из государственного жилфонда Челябинской области. Правда, под последний пункт не попадают граждане, ранее уже заключившие договор социального найма на другое помещение, либо являющиеся собственниками жилых помещений.

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