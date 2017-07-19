В конце июля в Краснодаре построят первые зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции должны появиться уже на следующей неделе. В тех местах, где нет технической возможности подключения к сети, будут устанавливать станции, которые работают от солнечной энергии, сообщает сайт края.

«На Кубани разрабатывается комплекс мер по развитию электротранспорта. Речь идет о предоставлении бесплатных парковочных мест в центре города, движению по полосам общественного транспорта и отмену транспортного налога», — сообщает губернатор.

Реализуются соглашения с компаниями ГК «Ростехнологии», «Россети», «Рено», «Электо Групп». Будет обсуждаться вопрос о введении «зеленых» зонах края, куда можно будет заехать исключительно на экологически-чистом транспорте.