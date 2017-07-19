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10:50 (мск), источник: АиФ Калининград

Путепровод на Озерова в Калининграде хотят открыть к 4 августа

Путепровод на Озерова в Калининграде планируют открыть к 4 августа. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук.

Сейчас на путепроводе трудится два десятка рабочих. На данный момент заканчивается гидроизоляция моста, обустраивается система ливневой канализации. На правой стороне путепровода осталось уложить два слоя асфальта, нанести дорожную разметку, установить ограждения и знаки.

«Мост прослужит, как минимум, 20 лет. Срок службы таких сооружений зависит от защитных слоев, от гидроизоляции. Гарантированный срок службы — два десятилетия. А вообще этому путепроводу служить и служить, я думаю, еще 100 лет он будет работать. Рассчитываю на это, во всяком случае», — рассказал директор МКУ «ГДСР» Владимир Свинцов.

4 августа откроется движение по обеим полосам дороги.

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