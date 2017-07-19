Застройка Челябинска не коснется мемориала «Золотая гора»
Граница проектирования зоны застройки проходит вне территории мемориального комплекса.
Граница проектирования зоны застройки проходит вне территории мемориального комплекса.
Строительство на территории мемориального комплекса «Золотая гора» не планировалось. Земельный участок мемориала расположен внутри зоны зеленых насаждений, где строительные работы невозможны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
На две встречи, прошедшие в июле 2017 года на площадке региональной палаты, собрались эксперт Гаяз Самигулов, а также представители Челябинской городской думы, Комитета архитектуры и градостроительства города, Комитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области, участники инициативной группы «Архистраж».
Общественники и эксперты вместе с представителями городских властей обсудили планы застройки территории
В ходе обсуждения выяснилось, что строительство не коснется территории мемориала «Золотая гора».
«Мы досконально изучили всю документацию по планировке данной территории. Было установлено, что ее цель — организация
На текущий момент городские власти намерены провести
«Сегодня эти материалы будут использованы для проведения
Отметим, тема захоронений на территории «Золотой горы» является не исследованной в части действительности фактов расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. В связи с этим часть общественников выступает за всестороннее расследование и достоверное определение действительной принадлежности останков погибших, а именно их личности, причины смерти и причины захоронения именно в шахтах «Золотой горы». Особенно важным вопросом, требующим прояснения, является количество жертв, покоящихся под Челябинском, дабы пресечь попытки манипуляций недобросовестных активистов, а также с целью знать всю полноту правды истории страны и региона.