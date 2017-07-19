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10:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Застройка Челябинска не коснется мемориала «Золотая гора»

Граница проектирования зоны застройки проходит вне территории мемориального комплекса.

Строительство на территории мемориального комплекса «Золотая гора» не планировалось. Земельный участок мемориала расположен внутри зоны зеленых насаждений, где строительные работы невозможны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

На две встречи, прошедшие в июле 2017 года на площадке региональной палаты, собрались эксперт Гаяз Самигулов, а также представители Челябинской городской думы, Комитета архитектуры и градостроительства города, Комитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области, участники инициативной группы «Архистраж».

Общественники и эксперты вместе с представителями городских властей обсудили планы застройки территории северо-запада Челябинска, где планируется строительство новых жилых кварталов.

В ходе обсуждения выяснилось, что строительство не коснется территории мемориала «Золотая гора».

Председатель региональной палаты Олег Дубровин озвучил результаты обсуждения заинтересованной группы экспертов и общественников.

«Мы досконально изучили всю документацию по планировке данной территории. Было установлено, что ее цель — организация улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций для застройки микрорайонов северо-запада Челябинска. При этом территория мемориала “Золотая гора” не входит в границы проектирования. А значит, строительство здесь вести не планировалось. Кроме того, земельный участок комплекса площадью 7,3 гектара расположен внутри так называемой территориальной зоны Е.3 общей площадью 9,8 гектара. Это мемориальная зона зеленых насаждений, где по закону в принципе невозможны никакие строительные работы», — сказал Олег Дубровин.

На текущий момент городские власти намерены провести историко-культурную, а не юридическую, как предполагалось ранее, экспертизу с целью установления всех аспектов вопроса, связанного с захоронениями неизвестных лиц на территории «Золотой горы».

«Сегодня эти материалы будут использованы для проведения историко-культурной экспертизы. Сейчас ведется скрупулезная работа с документами. Активное участие в ней принимают Управление по делам архивов и Объединенный государственный архив Челябинской области. Ведется поиск различных данных, свидетельств», — сообщил председатель Фонда содействия сохранению культурного наследия (ФССКН) «Общественный Фонд «Южный Урал» и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Гаяз Самигулов.

Эксперты также ждут от Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области назначения официальной экспертизы.

Отметим, тема захоронений на территории «Золотой горы» является не исследованной в части действительности фактов расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. В связи с этим часть общественников выступает за всестороннее расследование и достоверное определение действительной принадлежности останков погибших, а именно их личности, причины смерти и причины захоронения именно в шахтах «Золотой горы». Особенно важным вопросом, требующим прояснения, является количество жертв, покоящихся под Челябинском, дабы пресечь попытки манипуляций недобросовестных активистов, а также с целью знать всю полноту правды истории страны и региона.

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