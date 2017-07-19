Пермские двигатели поставят на четыре самолета МС-21

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) заключила твердый контракт на поставку 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings. Поставки пройдут с 2019 по 2022 годы. Лайнеры будут передаваться на условиях операционного лизинга сроком на 12 лет.

Из 16 воздушных судов четыре будут оснащены двигателями ПД-14. Стороны подписали предварительное соглашение на 10 МС-21−300 в 2013 году.

Пермские двигатели могут оказаться и на МС-21, заказанных авиакомпанией «ВИМ-Авиа». ИФК 18 июля заключила соглашение о намерениях об условиях передачи 15 самолетов МС-21−300 в операционный лизинг в срок на 12 лет. Поставки должны пройти с 2021 по 2024 годы. Завершение согласования условий сделки предполагается до конца 2017 года. Перевозчику предстоит выбрать тип двигателя: пермский ПД-14 или американский PW-1400.