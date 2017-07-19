Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермские двигатели поставят на четыре самолета МС-21

ПЕРМЬ, 19 июля, ФедералПресс. Пермские двигатели ПД-14 (разработаны «ОДК-Пермские моторы») будут поставлены на четыре самолета МС-21, сообщается на портале авиасалона МАКС-2017.

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) заключила твердый контракт на поставку 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings. Поставки пройдут с 2019 по 2022 годы. Лайнеры будут передаваться на условиях операционного лизинга сроком на 12 лет.

Из 16 воздушных судов четыре будут оснащены двигателями ПД-14. Стороны подписали предварительное соглашение на 10 МС-21−300 в 2013 году.

Пермские двигатели могут оказаться и на МС-21, заказанных авиакомпанией «ВИМ-Авиа». ИФК 18 июля заключила соглашение о намерениях об условиях передачи 15 самолетов МС-21−300 в операционный лизинг в срок на 12 лет. Поставки должны пройти с 2021 по 2024 годы. Завершение согласования условий сделки предполагается до конца 2017 года. Перевозчику предстоит выбрать тип двигателя: пермский ПД-14 или американский PW-1400.

Напомним, первый полет российского пассажирского ближне-среднемагистрального самолета МС-21 был совершен 28 мая в Иркутске. Сертификационный этап летных испытаний перспективного авиадвигателя для нового российского пассажирского самолета МС-21 должен завершиться в 2017 году. Ранее запред правительства РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что с весны 2019 года МС-21 должен летать только на российском двигателе, которым и является ПД-14.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почетным гражданам Красноярска увеличат выплаты в четыре раза
Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
Винклпикеры, слайдеры и мыльницы: в моде «уродливая» обувь Кроксы, ортопедические сандалии, лоферы с мехом наружу и еще с десяток различных моделей обуви покорили сердца не только сильных мира моды, но и простых людей.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь