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10:43 (мск), источник: Вести - Пермь

На Северной дамбе укладывают нижний слой асфальта

Для автотранспорта Дамба будет открыта уже в августе.

Источник: Вести - Пермь

На Северной дамбе приступили к укладке нижнего слоя асфальта. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на сегодняшний день подрядная организация уложила 300 метров рельсошпальной решетки, завершила переустройство тепловой сети в районе улицы Крупской, ливневая канализация обновлена на 85%.

Полностью завершить все работы, включая благоустройство, планируется до 1 сентября следующего года, при этом движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа этого года, а электротранспорта — к 1 сентября. Нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской, она будет начинаться от фермы с видеофиксацией.

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