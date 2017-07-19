Глава Минэкологии рассказал о судьбе старых карьеров в Крыму

«Планируем выполнять работы по рекультивации карьеров. Там, где есть возможность доработки, если где-то есть еще не списанные запасы полезных ископаемых в проекте, который берут на рекультивацию, они могут учесть выработку этих старых запасов», — отметил Нараев.
По его словам, сейчас первоочередная задача, которая стоит перед министерством, — соблюсти баланс между сохранением экологии и покрытием потребностей застройщиков, работающих на приоритетных республиканских объектах.
«В Крыму должно быть столько карьеров, чтобы не навредить экологической обстановке и в то же время осуществить строительство объектов, необходимых Республике», — отметил глава ведомства.
Как сообщал РИА Новости (Крым), ранее министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев подчеркивал, что сегодня карьеров в регионе не больше, чем было при Украине. К тому же за последние три года в Крыму были введены в эксплуатацию только три новых карьера, а закрыто шесть.