Глава Минэкологии рассказал о судьбе старых карьеров в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Планируем выполнять работы по рекультивации карьеров. Там, где есть возможность доработки, если где-то есть еще не списанные запасы полезных ископаемых в проекте, который берут на рекультивацию, они могут учесть выработку этих старых запасов», — отметил Нараев.

По его словам, сейчас первоочередная задача, которая стоит перед министерством, — соблюсти баланс между сохранением экологии и покрытием потребностей застройщиков, работающих на приоритетных республиканских объектах.

«В Крыму должно быть столько карьеров, чтобы не навредить экологической обстановке и в то же время осуществить строительство объектов, необходимых Республике», — отметил глава ведомства.