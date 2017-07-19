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10:31 (мск), источник: РИА Крым

Глава Минэкологии рассказал о судьбе старых карьеров в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). Старые карьеры в Крыму расконсервировать не будут, однако при их рекультивации возможна выработка оставшихся запасов полезных ископаемых. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

Источник: РИА "Новости"

«Планируем выполнять работы по рекультивации карьеров. Там, где есть возможность доработки, если где-то есть еще не списанные запасы полезных ископаемых в проекте, который берут на рекультивацию, они могут учесть выработку этих старых запасов», — отметил Нараев.

По его словам, сейчас первоочередная задача, которая стоит перед министерством, — соблюсти баланс между сохранением экологии и покрытием потребностей застройщиков, работающих на приоритетных республиканских объектах.

«В Крыму должно быть столько карьеров, чтобы не навредить экологической обстановке и в то же время осуществить строительство объектов, необходимых Республике», — отметил глава ведомства.

Как сообщал РИА Новости (Крым), ранее министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев подчеркивал, что сегодня карьеров в регионе не больше, чем было при Украине. К тому же за последние три года в Крыму были введены в эксплуатацию только три новых карьера, а закрыто шесть.

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