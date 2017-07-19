Запущен прямой авиарейс по маршруту Калининград-Екатеринбург
С 18 открыт новый прямой рейс из Калининграда в Екатеринбург, сообщает
С 18 открыт новый прямой рейс из Калининграда в Екатеринбург, сообщает
Выполнять рейсы дважды в неделю (по вторникам и пятницам) будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозить пассажиров будут на Airbus A320, которые вмещают до 160 человек.
«Полеты по маршруту “Уральские авиалинии” будут выполнять в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Эта программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений. Стоимость авиабилета по спецтарифу составляет 8,5 тысяч рублей», — сообщили в аэропорту.
Запланировано, что рейсы будут выполняться до 27 октября.