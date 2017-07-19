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10:38 (мск), источник: АиФ Калининград

Запущен прямой авиарейс по маршруту Калининград-Екатеринбург

С 18 открыт новый прямой рейс из Калининграда в Екатеринбург, сообщает пресс-служба аэропорта Храброво.

Выполнять рейсы дважды в неделю (по вторникам и пятницам) будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозить пассажиров будут на Airbus A320, которые вмещают до 160 человек.

«Полеты по маршруту “Уральские авиалинии” будут выполнять в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Эта программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений. Стоимость авиабилета по спецтарифу составляет 8,5 тысяч рублей», — сообщили в аэропорту.

Запланировано, что рейсы будут выполняться до 27 октября.

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