Запущен прямой авиарейс по маршруту Калининград-Екатеринбург

Выполнять рейсы дважды в неделю (по вторникам и пятницам) будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозить пассажиров будут на Airbus A320, которые вмещают до 160 человек.

«Полеты по маршруту “Уральские авиалинии” будут выполнять в рамках реализации Федеральной программы субсидирования авиаперевозок из Калининграда. Эта программа распространяется на всех граждан РФ без ограничений. Стоимость авиабилета по спецтарифу составляет 8,5 тысяч рублей», — сообщили в аэропорту.