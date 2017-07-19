«Назаровский хлеб» сдадут в аренду после состоявшихся торгов
Подведение итогов аукциона пройдет 20 июля.
Подведение итогов аукциона пройдет 20 июля.
В Назарове состоялись торги на право аренды имущества муниципального предприятия «Назаровский хлеб». На торги было выставлено здание хлебобулочного цеха вместе с хлебопекарным оборудованием и автопарком.
Подведение итогов аукциона пройдет 20 июля. Известно, что заявки от претендентов были поданы в соответствии с законом. Таким образом, процедуру можно считать состоявшейся. Стоимость аренды действующего цеха с оборудованием и транспортом равна 210 тыс. руб. в месяц.
Напомним, в мае этого года стало известно, что «Назаровский хлеб» приостанавливает свою работу до 10 августа. Сотрудники отправились в вынужденные отпуска, а зарплата им будет выплачиваться частично.
В 2016 году убытки предприятия составили 10 млн руб., своим контрагентам оно при этом должно 16 млн. Численность сотрудников хлебозавода за год сократилась в три раза — со 150 до 50 человек.